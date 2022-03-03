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«Ведомости»: С 5 марта «АвтоВАЗ» приостановит сборку автомобилей из-за нехватки немецких комплектующих

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Компания «АвтоВАЗ» с 5 марта приостанавливает производство автомобилей на заводе в Тольятти из-за недостатка компонентов. Точная длительность простоя неизвестна, пишут 3 марта «Ведомости».

По данным одного из источников издания, неясность связана с тем, что у предприятия может не оказаться блоков от Bosch, который является ключевым поставщиком микроэлектроники. «Боюсь, что они могут приостановить производство в России», — заявил он.

Отмечается, что из-за роста курсов доллара и евро автоконцерны начали повышать цены или останавливать отгрузку машин, чтобы установить их новую стоимость. С 1 марта «АвтоВАЗ» увеличил цены на 10–20%.

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев добавил, что у компании нет ясности в отношении стоимости компонентов из-за резких колебаний валютных курсов. Кроме того, наблюдаются проблемы с логистикой. По его мнению, простой завода может продлиться не менее двух недель.

«Фонтанка» писала, что Mercedes-Benz приостановит производство и поставки автомобилей в Россию. Вдобавок к этому, будет отменена неделя моды Mercedes Benz Fashion Week Russia. Мероприятие должно было состояться в Москве с 16 по 20 марта.

Ранее о прекращении работы или поставок в РФ объявили Ford, Volvo, Renault, Volkswagen, Hyundai и Toyota. BMW 1 марта остановил сборку автомобилей на заводе в Калининграде.

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Комментарии (12)

261202221
Ладно автомобиль, напишите, велосипед хотя бы у нас смогут произвести без западных деталей?
263888341
«Боюсь, что они могут приостановить производство в России», — заявил он.
Кто он?
Клаустрофобик
Страйк.Путин сделал то что не удалось даже в 90е,остановил сборочный конвейер АвтоВаза. Я как и патриот и автолюбитель разрываюсь от противоречивых чувств.
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