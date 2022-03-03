Mercedes-Benz останавливает производство и поставки автомобилей в Россию

Mercedes-Benz приостановит производство и поставки автомобилей в Россию. Об этом в ночь на 3 марта сообщается в официальном твиттере компании.



В сообщении уточняется, что приостановка продлится «до дальнейшего уведомления». Как пишет Vogue Business, также будет отменена неделя моды Mercedes Benz Fashion Week Russia, которая должна была пройти в Москве с 16 по 20 марта.

Ранее о прекращении работы или поставок в РФ объявили и многие другие автопроизводители: Ford, Volvo, Renault, Volkswagen, Hyundai и Toyota. BMW 1 марта остановил сборку автомобилей на заводе в Калининграде.

