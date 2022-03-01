BMW остановил сборку автомобилей на заводе в Калининграде

Автоконцерн BMW решил приостановить сборку своих автомобилей на заводе «Автотор» в Калининграде. Об этом 1 марта сообщила газета The Wall Street Journal.



В пресс-службе концерна подтвердили информацию. «В связи с текущей геополитической ситуацией BMW Group приостанавливает поставки на российский рынок, а также локальное производство автомобилей. Дальнейшие решения будут приниматься исходя из развития ситуации», — отметили в компании (цитата по РИА Новости).



Ранее о приостановке производства в России из-за нехватки комплектующих сообщили Renault, Volkswagen и Hyundai. В 2019 году BMW хотел подписать специальный инвестиционный контракт с Минпромторгом. Но в итоге переговоры зашли в тупик.