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BMW остановил сборку автомобилей на заводе в Калининграде

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Автоконцерн BMW решил приостановить сборку своих автомобилей на заводе «Автотор» в Калининграде. Об этом 1 марта сообщила газета The Wall Street Journal.

В пресс-службе концерна подтвердили информацию. «В связи с текущей геополитической ситуацией BMW Group приостанавливает поставки на российский рынок, а также локальное производство автомобилей. Дальнейшие решения будут приниматься исходя из развития ситуации», — отметили в компании (цитата по РИА Новости).

Ранее о приостановке производства в России из-за нехватки комплектующих сообщили Renault, Volkswagen и Hyundai. В 2019 году BMW хотел подписать специальный инвестиционный контракт с Минпромторгом. Но в итоге переговоры зашли в тупик.

Предприятие «Автотор» также собирает машины Hyundai и Kia, но производство некоторых моделей ранее было решено перенести в Петербург.

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Комментарии (6)

xepnuminu
прикол, я вычяслил модератора
спасибо, байден.
я подумаю денёк что с его семьёй сделать.
265076323
Ой зря, могут и национализировать.
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