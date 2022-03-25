«АвтоВАЗ» перейдет на четырехдневную рабочую неделю

Дефицитные прогнозы заставили руководство «АвтоВАЗа» запланировать переход на неполную рабочую неделю. Выпадающий пятый день собираются оплачивать из федерального бюджета.



С 6 июня всех сотрудников «АвтоВАЗа» на три месяца переведут на четырехдневную рабочую неделю, говорится в сообщении пресс-службы компании. Причинами такого решения называется прогноз российского авторынка и продолжающийся значительный дефицит поставок электронных компонентов.

Чтобы сохранить доходы сотрудников в этот период, руководство «АвтоВАЗа» и губернатор Самарской области обратились за поддержкой в правительство РФ и попросили выделить средства на организацию временных и общественных работ с оплатой пятого дня за счет федерального бюджета. Проводить такие работы хотят в том числе на площадке Индустриального парка «АвтоВАЗа». Средства на это уже выделены, отмечают в пресс-службе.