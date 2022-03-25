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«АвтоВАЗ» перейдет на четырехдневную рабочую неделю

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Дефицитные прогнозы заставили руководство «АвтоВАЗа» запланировать переход на неполную рабочую неделю. Выпадающий пятый день собираются оплачивать из федерального бюджета.

С 6 июня всех сотрудников «АвтоВАЗа» на три месяца переведут на четырехдневную рабочую неделю, говорится в сообщении пресс-службы компании. Причинами такого решения называется прогноз российского авторынка и продолжающийся значительный дефицит поставок электронных компонентов.

Чтобы сохранить доходы сотрудников в этот период, руководство «АвтоВАЗа» и губернатор Самарской области обратились за поддержкой в правительство РФ и попросили выделить средства на организацию временных и общественных работ с оплатой пятого дня за счет федерального бюджета. Проводить такие работы хотят в том числе на площадке Индустриального парка «АвтоВАЗа». Средства на это уже выделены, отмечают в пресс-службе.

Ранее «АвтоВАЗ» из-за проблем с поставками компонентов перенес корпоративный отпуск с лета на 4–24 апреля. За это время компания постарается восстановить цепочки поставок. Автопроизводитель также работает над заменой критически важных импортных компонентов и разрабатывает спецверсии некоторых моделей «Лад», которые будут менее зависимы от импортных комплектующих.

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Комментарии (16)

265869937
Быстренько улучшения пошли, походу самая развитая страна, теперь время будет на дачу съездить
Главный спец по технике консервации
Помнится, хотели проводить экскремент про "4 дневную рабочую неделю". Ну и вот.
Gudd-Head
Пусть пятый день недели курьерами работают!
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