«АвтоВАЗ» готовит спецверсии «Лад», менее зависимые от импортных компонентов

Группа «АвтоВАЗ» активно работает над альтернативой для замены некоторых критически важных импортных компонентов своих автомобилей. Об этом 24 марта заявила пресс-служба автопроизводителя.
«Компания также готовит специальные версии некоторых моделей LADA, которые будут менее подвержены влиянию импортных комплектующих. Они постепенно станут доступны нашим клиентам в ближайшие месяцы», — говорится в сообщении.
Комментируя заявление Renault о приостановке деятельности в России, в пресс-службе добавляют, что руководство «АвтоВАЗа» внимательно следит за ситуацией и постоянно контактирует с федеральными и региональными властями и акционерами компании. Для сохранения рабочих мест корпоративный отпуск был перенесен с июля-августа на апрель, и за каникулы компания намерена «приложить максимум усилий» для восстановления цепочек поставок. Рабочий коллектив «АвтоВАЗа» сейчас насчитывает
Ранее в Минпромторге заявили, что помогают «АвтоВАЗу» с локализацией и ускоренным импортозамещением компонентов.