«АвтоВАЗ» готовит спецверсии «Лад», менее зависимые от импортных компонентов

Группа «АвтоВАЗ» активно работает над альтернативой для замены некоторых критически важных импортных компонентов своих автомобилей. Об этом 24 марта заявила пресс-служба автопроизводителя.



«Компания также готовит специальные версии некоторых моделей LADA, которые будут менее подвержены влиянию импортных комплектующих. Они постепенно станут доступны нашим клиентам в ближайшие месяцы», — говорится в сообщении.