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«АвтоВАЗ» готовит спецверсии «Лад», менее зависимые от импортных компонентов

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Группа «АвтоВАЗ» активно работает над альтернативой для замены некоторых критически важных импортных компонентов своих автомобилей. Об этом 24 марта заявила пресс-служба автопроизводителя.

«Компания также готовит специальные версии некоторых моделей LADA, которые будут менее подвержены влиянию импортных комплектующих. Они постепенно станут доступны нашим клиентам в ближайшие месяцы», — говорится в сообщении.

Комментируя заявление Renault о приостановке деятельности в России, в пресс-службе добавляют, что руководство «АвтоВАЗа» внимательно следит за ситуацией и постоянно контактирует с федеральными и региональными властями и акционерами компании. Для сохранения рабочих мест корпоративный отпуск был перенесен с июля-августа на апрель, и за каникулы компания намерена «приложить максимум усилий» для восстановления цепочек поставок. Рабочий коллектив «АвтоВАЗа» сейчас насчитывает 40 800 человек.

Ранее в Минпромторге заявили, что помогают «АвтоВАЗу» с локализацией и ускоренным импортозамещением компонентов.

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Комментарии (33)

Modest_5e4ce41f7533b
Заодно восстановим и отечественное коневодство.
266759727
Делайте Приоры , 12/13/14/15 в чем проблема то ?
И цены сделайте доступными для людей .
Не может ваз 2114 стоить дороже 300к (новая )
А то от ваза сейчас один значок как и от камаза остался .
Never_Mind
Супердержава...
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