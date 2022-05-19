Руководство петербургского Nissan прокомментировало судьбу завода. Год простоя — не единственный сценарий

Корпорация Nissan не принимала окончательного решения о годовом простое петербургского завода. Об этом говорится в письме директора предприятия, вице-президента ООО «Ниссан Мануфэкчуринг Рус» Евгения Шевелева, которое сотрудники получили 18 мая (есть в распоряжении «Фонтанки»).

Топ-менеджер напоминает, что источником информации о сроках простоя послужило заявление генерального директора компании Макото Учиды. Однако, по его словам, фраза, которую использовали журналисты, «вырвана из контекста» и «это не единственный возможный сценарий развития событий», говорится в сообщении.

«От себя хочу добавить, что пока у компании нет определенности, решения принимаются в моменте, чтобы балансировать между нехваткой комплектующих и множеством внешних факторов», — отмечает Евгений Шевелев.

В такой ситуации основным приоритетом являются сотрудники и их безопасность. «Компания взяла на себя обязательства по сохранению рабочих мест перед правительством РФ», — подчеркивает директор петербургского Nissan.



Напомним, во время простоя сотрудники завода получают две трети зарплаты.

