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    Руководство петербургского Nissan прокомментировало судьбу завода. Год простоя — не единственный сценарий

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    16 комментариев

    Корпорация Nissan не принимала окончательного решения о годовом простое петербургского завода. Об этом говорится в письме директора предприятия, вице-президента ООО «Ниссан Мануфэкчуринг Рус» Евгения Шевелева, которое сотрудники получили 18 мая (есть в распоряжении «Фонтанки»).

    Топ-менеджер напоминает, что источником информации о сроках простоя послужило заявление генерального директора компании Макото Учиды. Однако, по его словам, фраза, которую использовали журналисты, «вырвана из контекста» и «это не единственный возможный сценарий развития событий», говорится в сообщении.

    «От себя хочу добавить, что пока у компании нет определенности, решения принимаются в моменте, чтобы балансировать между нехваткой комплектующих и множеством внешних факторов», — отмечает Евгений Шевелев.

    В такой ситуации основным приоритетом являются сотрудники и их безопасность. «Компания взяла на себя обязательства по сохранению рабочих мест перед правительством РФ», — подчеркивает директор петербургского Nissan.

    Напомним, во время простоя сотрудники завода получают две трети зарплаты.

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    Комментарии (16)

    VKuser199962806
    Как только китайцы зайдут вместо рено в Москве, все эти ниссаны ринутся обратно, толкаясь локтями.
    260814291
    Когда в РФ говорят про безопасность сотрудников, это значит что скоро три зарплаты — и на выход.
    Matraskin
    Безопасность сотрудников на первом месте...
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