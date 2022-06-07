Полякова утвердили на пост транспортного вице-губернатора Петербурга

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 7 июня утвердили на пост вице-губернатора по транспорту Кирилла Полякова. До этого он был главой комитета по транспорту.

Как передаёт из Мариинского дворца корреспондент «Фонтанки», губернатор Петербурга Александр Беглов представил чиновника как грамотного специалиста, благодаря которому транспортная реформа идёт в плановом порядке. Поляков будет отвечать за городскую инвестиционную, промышленную и научно-техническую политику, транспорт, развитие предпринимательства и потребительский рынок, соответственно координируя деятельность комитетов по инвестициям, транспорту и промышленной политике. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры и комитет по туризму уйдут из подчинения транспортного вице-губернатора. Как писала «Фонтанка», судя по всему, КРТИ перейдёт в подчинение строительного блока Смольного.

Отвечая на вопросы депутатов, Поляков отметил, что транспортная реформа в Петербурге вызывает немного нареканий у граждан, несмотря на то, что из-за санкций возникли логистические проблемы с поставкой новых автобусов. Также Поляков заявил, что размещение буквы Z на транспорте — решение трудовых коллективов.



За утверждение Полякова проголосовали 47 депутатов из 50. Кандидатуру Полякова поддержали в том числе представители «Справедливой России». «Я с ним знаком ещё тогда, когда он был депутатом областного ЗакСа, а потом возглавил его. Правильный выбор губернатора», — заявил депутат Михаил Амосов.