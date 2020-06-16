Вас там не работало. Выкатное поле «Зенит Арены» доехало до суда

Исковые заявления от «Метростроя» председатель НПК «Омега» Владимир Брунман получил накануне. Впрочем, ничего нового для себя он там не увидел: суть претензий и позиция экс-строителей стадиона на Крестовском острове была ясна из досудебного общения. Если упрощать, «Метрострой» утверждает, что сложную систему выкатного поля смонтировал самостоятельно, а, стало быть, авансы, выплаченные «Омеге» за эту работу, придется вернуть. Бывший субподрядчик крепко призадумался над этим неожиданным оборотом, но пока не вспоминает, что его имя значится даже на патентах к полю «Зенита».

С начала года «Метрострой» отправил «Омеге» 7 претензий о взыскании неосновательного обогащения. Текст везде примерно один и тот же с поправкой на специфику работ и суммы: в 2016 году заключили контракты, авансировали их, как положено, но субподрядчик свои обязательства не исполнил. Если конкретно: не передавал в бумажном виде формы КС-2 и КС-3 по завершении очередного этапа, не извещал о своей готовности к сдаче-приемке, не сдал объект (хотя и передал всю документацию), а также строительную площадку. В связи с этим должен вернуть столько-то — вписать нужную сумму (от 800 тысяч до 30 млн). Всего по претензиям набирается 40 млн рублей. Сумма (особенно в масштабах стоимости всего стадиона) — не потрясает. Главное — мотивация. Во всех своих письмах «Метрострой» утверждает, что работы, связанные с устройством выкатного поля, выполнил «своими силами и за свой счет».



Эпопея с инновационным полем «Зенит-Арены» многим памятна. Выкатной газон года три покоился за пределами стадиона и лишь осенью 2016 года нервно заехал в чашу. Далее, чтобы избавиться от лишней вибрации, пришлось дополнительно устанавливать порядка 700 домкратов. Затем у самого стадиона вырос временный медиагородок - аккурат в том месте, куда вообще-то должен выезжать газон, чтобы понежиться на ветру и солнце. В итоге поле отправилось на выход только весной 2018 года, и это превратилось в героическую эпопею с применением нештатных решений: в частности, тяговые модули рискованно подгрузили бетонными блоками, и уже тогда это вызвало у специалистов «Омеги» некоторый трепет. «Нештатной» являлась (и является) вся процедура перемещения поля. Дело в том, что конструкция должна в некотором смысле «плыть» за счет нагнетательных модулей и создания воздушной подушки. Однако неровная бетонная плита не позволяет использовать эту технологию для облегчения поля. Несмотря на это, с момента сдачи стадиона газон неоднократно выезжал с него и возвращался, на время эпидемии он также самоизолировался за пределами «Зенит Арены».



«Омега» на все претензии «Метростроя» отвечала, что работы выполнены своевременно и в полном объеме, исполнительная документация передана в полном объеме, и никаких претензий со стороны генподрядчика не было. Более того, сам «Метрострой» передал все работы заказчику в лице комитета по строительству, а иначе откуда бы взялось заключение о соответствии, которое в конце 2016 года выдал Ростехнадзор. Приходится субподрядчику отдельно останавливаться на очевидном для него: «Все работы выполнены силами и средствами НПК «Омега». И в интонации «раз уж мы об этом заговорили» напоминает: за «Метростроем» числится задолженность в 3,8 млн рублей.



«Метрострой» отреагировал в конце апреля и прислал 4 требования о расторжении — по числу договоров: на строительно-монтажные работы по устройству поля, на их завершение, на монтаж троллея и на создание вспомогательной зоны. «Омега» вновь не согласилась и попыталась освежить память бывших партнеров: стороны же как-то составляли разделительные сметы. Да и смольнинский фонд капстроительства и реконструкции почему-то именно к «Омеге» обращался за выполнением гарантийных работ. В общем, было понятно, что без суда уже не договорятся — и не договорились. Исковые заявления Владимир Брунман, хоть и с опозданием, получил 15 июня.

