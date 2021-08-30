Суд арестовал имущество бывших директоров петербургского «Метростроя» на 6,8 млрд

По данным «Фонтанки», ходатайство было подано 26 августа, а удовлетворено уже на следующий день. Ранее управляющий Григорий Авдеев уже подавал заявление о привлечении Александровых к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве «Метростроя». Теперь же он обратил внимание на то, что они продолжат отчуждать свое имущество в пользу близких родственников. В частности, речь идет о том, что Вадим Александров передал своей невестке долю акций «Метростроя» в 13,62%. Добавим, факт этот не являлся ни для кого секретом , впоследствии акции ушли еще одному интересанту — Константину Ерошенко .

Кроме того, Вадим Александров по безвозмездной схеме передал родственникам три жилых дома с участками. Аналогично поступил и его сын Николай Александров в отношении объектов недвижимости общей кадастровой стоимостью 34 млн рублей. В связи с этим Авдеев просил арестовать имущество и имущественные права отца и сына Александровых в пределах суммы 6,8 млрд рублей, исходя из суммы требований, включенных в реестр требований кредиторов «Метростроя». Суд ходатайство удовлетворил, хотя эта задолженность совершенно точно будет гаситься не только из средств Александровых, даже если их привлекут к субсидиарной ответственности.



«Фонтанка» подробно описывала ситуацию с привлечением Александровых к субсидиарной ответственности перед должниками «Метростроя». Управляющий считает, что руководители предприятия и крупные акционеры должны были принимать решение о банкротстве предприятия самостоятельно и гораздо раньше. Напомним, в целом крупнейшим акционером предприятия являлся и является город в лице КИО и «Петербургского метрополитена».

