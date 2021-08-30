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Суд арестовал имущество бывших директоров петербургского «Метростроя» на 6,8 млрд

Арбитражный суд удовлетворил ходатайство временного управляющего «Метростроя» об аресте имущества Вадима и Николая Александровых, в прошлом генеральных директоров предприятия. Ему не понравилось, что они продолжают передавать родственникам акции и квартиры.

По данным «Фонтанки», ходатайство было подано 26 августа, а удовлетворено уже на следующий день. Ранее управляющий Григорий Авдеев уже подавал заявление о привлечении Александровых к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве «Метростроя». Теперь же он обратил внимание на то, что они продолжат отчуждать свое имущество в пользу близких родственников. В частности, речь идет о том, что Вадим Александров передал своей невестке долю акций «Метростроя» в 13,62%. Добавим, факт этот не являлся ни для кого секретом, впоследствии акции ушли еще одному интересанту — Константину Ерошенко.

Кроме того, Вадим Александров по безвозмездной схеме передал родственникам три жилых дома с участками. Аналогично поступил и его сын Николай Александров в отношении объектов недвижимости общей кадастровой стоимостью 34 млн рублей. В связи с этим Авдеев просил арестовать имущество и имущественные права отца и сына Александровых в пределах суммы 6,8 млрд рублей, исходя из суммы требований, включенных в реестр требований кредиторов «Метростроя». Суд ходатайство удовлетворил, хотя эта задолженность совершенно точно будет гаситься не только из средств Александровых, даже если их привлекут к субсидиарной ответственности.

«Фонтанка» подробно описывала ситуацию с привлечением Александровых к субсидиарной ответственности перед должниками «Метростроя». Управляющий считает, что руководители предприятия и крупные акционеры должны были принимать решение о банкротстве предприятия самостоятельно и гораздо раньше. Напомним, в целом крупнейшим акционером предприятия являлся и является город в лице КИО и «Петербургского метрополитена».

31 августа состоится заседание суда, на котором, вероятно, будет введено конкурсное производство в отношении традиционного подрядчика города, «Метростроя», он находится под наблюдением уже полтора года. Его место, по планам Смольного, займет совместное предприятие города и ВТБ — «Метрострой Северной столицы».

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Комментарии (8)

lonesome
Так это козе понятно, что банкротится надо было вместо бесплатного строительства Газпром арены и моста Бетанкура. Но тогда Путину пришлось бы выполнить обещание, данное в прямом эфире и задушить Полтавченко. Очевидно, Георгий Сергеевич превысил таки полномочия и надавил на руководство Метростроя потребовав преступно достроить стадион, метро рядом и в мост вложиться. Надо бы его то же привлечь к субсидиарный ответственности. Глядишь, тогда и Метрострой от банкротства уйдёт.
Сандер_5e4cfab0af60d
Строительство метро не должно быть предметом бизнеса.
266101755
Господа, не ругайтесь. "Пирог" очень сладкий и невероятное большой и всем хватит. Одни урвали, скоро придут другие и тоже поимеют свой кусочек и т.д.
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