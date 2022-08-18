Смольный продлевает контракт на строительство метро до 2032 года

Смольный сдвинул горизонт метростроения на 10 лет вперед: контракт с безальтернативным подрядчиком продлевают до 2032 года.
По данным «Фонтанки», соответствующее постановление правительства города уже подписано губернатором Александром Бегловым. Оно разрешает изменить условия контракта с «Метростроем Северной столицы» в части предельного срока исполнения работ: сейчас он установлен на 1 октября 2023 года, двигать можно до конца 2032-го.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что сам по себе рамочный контракт на
Планы по строительству метро в Петербурге расписаны до 2048 года, актуальная версия программы здесь. Единственным подрядчиком является «Метрострой Северной столицы», совместное предприятие города и ВТБ.