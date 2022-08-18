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    Смольный продлевает контракт на строительство метро до 2032 года

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    8 комментариев

    Смольный сдвинул горизонт метростроения на 10 лет вперед: контракт с безальтернативным подрядчиком продлевают до 2032 года.

    По данным «Фонтанки», соответствующее постановление правительства города уже подписано губернатором Александром Бегловым. Оно разрешает изменить условия контракта с «Метростроем Северной столицы» в части предельного срока исполнения работ: сейчас он установлен на 1 октября 2023 года, двигать можно до конца 2032-го.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что сам по себе рамочный контракт на 37 объектов и 602 млрд рублей заключен до 2023 года. Но такую сумму не освоить в такие сроки, проектов на эти 37 объектов еще нет. Так что каждый новый объект запускается через дополнительное соглашение к контракту. По данным «Фонтанки», несколько уже в стадии подготовки.

    Планы по строительству метро в Петербурге расписаны до 2048 года, актуальная версия программы здесь. Единственным подрядчиком является «Метрострой Северной столицы», совместное предприятие города и ВТБ.

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    Комментарии 8

    dragvs18 Авг 2022 в 13:41
    Беглов хоть одну стройку метро начал? Все стройки еще от Полтавченко. Беглов похоже только продлевать похоже умеет.
    +0−0
    ***_12318 Авг 2022 в 13:37
    Сколько из обещанных 89 станций построят за это время?
    +2−0
    Otkating18 Авг 2022 в 13:24
    - ЗА ЧТО???!!
    +1−0
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