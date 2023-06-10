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    В Петербурге запустили проходческий щит для продолжения зеленой линии метро

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    Проходческий щит «Надежда» запустили в тестовом режиме в котловане на Туристской улице. Ему предстоит прокладывать участок метро в сторону будущей станции «Каменка» (она же «Планерная»).

    Как сообщает Смольный 10 июня, в церемонии тестового запуска принял участие губернатор Александр Беглов. Он назвал это «подарком метростроителей к Дню России».

    «Фонтанка» подробно рассказывала о том, как монтировали проходческий комплекс на Туристской. «Надежда» предназначена для строительства двухпутных тоннелей, именно она была задействована на предыдущем участке Невском-Василеостровской линии и на Фрунзенском радиусе. После тех работ в период упадка старого «Метростроя» щит перевезли для работы в Москву, а затем «Метрострой Северной столицы» вернул его и взял у прежнего городского подрядчика в аренду. В том числе не без проблем нашли поставщика запчастей и заключили контракт на санацию комплекса.

    Продолжение зеленой линии от станции «Беговая» через «Богатырскую» (она же «Яхтенная» и «Туристкая») до «Каменки» должно быть построено в 2026 году. Доплсоглашение к контракту МССС с городом заключили прошлой осенью. По большей части работы будут идти на глубине от 10 до 38 метров, протяженность участка — 4,6 км. «Фонтанка» показывала, как будут выглядеть обе новые станции, у них не будет наземных вестибюлей — только спуски в подземный переход.

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