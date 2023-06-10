В Петербурге запустили проходческий щит для продолжения зеленой линии метро

Проходческий щит «Надежда» запустили в тестовом режиме в котловане на Туристской улице. Ему предстоит прокладывать участок метро в сторону будущей станции «Каменка» (она же «Планерная»).

Как сообщает Смольный 10 июня, в церемонии тестового запуска принял участие губернатор Александр Беглов. Он назвал это «подарком метростроителей к Дню России».

«Фонтанка» подробно рассказывала о том, как монтировали проходческий комплекс на Туристской. «Надежда» предназначена для строительства двухпутных тоннелей, именно она была задействована на предыдущем участке Невском-Василеостровской линии и на Фрунзенском радиусе. После тех работ в период упадка старого «Метростроя» щит перевезли для работы в Москву, а затем «Метрострой Северной столицы» вернул его и взял у прежнего городского подрядчика в аренду. В том числе не без проблем нашли поставщика запчастей и заключили контракт на санацию комплекса.