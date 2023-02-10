«Обуховский завод» в начале 2024 года начнет передачу метростроителям Петербурга проходческого оборудования для новых линий

АО «Обуховский завод», входящее в концерн ВКО «Алмаз-Антей», подписало договор на поставку АО «Метрострой Северной столицы» тоннелепроходческих комплексов на общую сумму свыше 2 млрд рублей. Начать работу они должны уже в начале 2024 года.



В рамках соглашения завод изготовит два тоннелепроходческих комплекса, два тоннельных наклонных укладчика с породопогрузочными машинами, а также 19 тоннельных блокоукладчиков различного диаметра.

Оборудование «Обуховского завода» будет использоваться при строительстве Красносельско-Калининской линии (коричневая ветка) на участках от станции «Путиловская» до «Обводного канала-2» и от «Казаковской» до «Сосновой Поляны». Также они будут применяться на Фрунзенско-Приморской линии (фиолетовая ветка) от «Комендантского проспекта» до «Шуваловского проспекта».