«Обуховский завод» в начале 2024 года начнет передачу метростроителям Петербурга проходческого оборудования для новых линий

АО «Обуховский завод», входящее в концерн ВКО «Алмаз-Антей», подписало договор на поставку АО «Метрострой Северной столицы» тоннелепроходческих комплексов на общую сумму свыше 2 млрд рублей. Начать работу они должны уже в начале 2024 года.
В рамках соглашения завод изготовит два тоннелепроходческих комплекса, два тоннельных наклонных укладчика с породопогрузочными машинами, а также 19 тоннельных блокоукладчиков различного диаметра.
Оборудование «Обуховского завода» будет использоваться при строительстве Красносельско-Калининской линии (коричневая ветка) на участках от станции «Путиловская» до «Обводного канала-2» и от «Казаковской» до «Сосновой Поляны». Также они будут применяться на Фрунзенско-Приморской линии (фиолетовая ветка) от «Комендантского проспекта» до «Шуваловского проспекта».
Проектирование уже началось, его на «Обуховском заводе» завершат в марте 2023 года. Начать поставку первой партии оборудования предприятие планирует в первом квартала 2024 года. Полностью закончить проект планируется к 2026 году.