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    «Василеостровская» — нет, «Каменка» — да. В Смольном перераспределяют деньги на метро в 2023 году

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    Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга подготовил проект, которым перераспределяет деньги на строительство конкретных объектов. В пояснительной записке видно, как по ним идут дела и почему некоторым в 2023 году деньги не пригодятся.

    По большей части документ касается объектов метрополитена. Стоимость работы по ним формально растет, так как затраты на проектирование исключены из отдельной категории и включены в состав работ по строительству вместе с проектированием.

    В частности, после корректировки полная стоимость участка фиолетовой линии от «Комендантского проспекта» до «Шуваловского проспекта» составит 36 миллиардов рублей. Однако необходимо откорректировать проектную документацию, для чего нужно заключить дополнительное соглашение к мегаконтракту города и «Метростроя Северной столицы». Это должно произойти только в III квартале 2023 года. В связи с этим предложено снять 270 миллионов с объекта, запланированные в этом году, оставив только 30 миллионов.

    Противоположная ситуация с участком зеленой линии до станции «Каменка». Там ожидают получения положительных заключений от госэкспертизы в III квартале. После этого запущенный в тестовом режиме проходческий щит «Надежда» должен заработать полноценно, так что вместо 2 миллиардов рублей в текущем году планируется выделить 3 миллиарда. При этом сокращают расходы в 2024 году, чтобы изыскать средства для реконструкции станции «Парк Победы».

    На III же квартал запланировано, судя по пояснительной записке, еще одно допсоглашение — на выход со станции оранжевой линии «Театральная», но расходы на проектирование предложено увеличить в 2023-м только до 50 миллионов с 10 миллионов рублей в бюджете. Общая стоимость строительства составит 15 миллиардов.

    Допсоглашение на проектирование и строительство оранжевой линии до «Кудрово» как раз подписано, говорится в пояснительной записке. Его общая стоимость — 32 миллиарда рублей.

    На участок коричневой линии от «Путиловской» до «Каретной» допсоглашение тоже есть, и МССС уже нашел подрядчика на проект (о странных событиях вокруг этих торгов «Фонтанка» писала). На 2023 год запланированы подготовительные работы, в частности, восстановление горнопроходческого комплекса и демонтаж аварийных временных сооружений. В связи с этим на объект предлагают дополнительно направить 640 миллионов, всего до конца года финансирование составит почти 900 миллионов. Общая стоимость по объекту приблизится к 128 миллиардам.

    О проблемах второго участка этой же линии «Казаковская» — «Сосновая поляна» «Фонтанка» тоже писала, на пути проектирования встал плывун. На данный момент проектная документация на инженерную подготовку территории дорабатывается после отрицательного заключения госэкспертизы. В 4-м квартале ее планируют всё же пройти, но в итоге в 2023-м предложено оставить лишь номинальные 10 миллионов рублей вместо 300 миллионов, заложенных в бюджете. На следующий вписывают 150 миллионов, на 2025-й — почти 5 миллиардов.

    Планируется заключение допсоглашения и на участок оранжевой линии от «Горного института» до «Морского фасада. Общая стоимость проектирования оценивается в 490 миллионов.

    Отдельно говорится о строительстве двух вестибюлей для существующих станций. Один из них — это второй выход с «Василеостровской». На него закладывали 150 миллионов уже в 2023 году, однако теперь город судится с проектировщиком «Ленметрогипротрансом». Только после вступления в силу решения о расторжении контракта сможет подключиться МССС, так что 150 миллионов явно не будут освоены в текущем году, оставят опять же номинальные 10 миллионов. Общая стоимость строительства — 14 миллиардов.


    Другой вестибюль — это новый выход с «Балтийской». Там идентичная ситуация и предложение оставить те же 10 миллионов в АИП 2023 года при общей стоимости в 13 миллиардов.

    В проекте говорится также о сокращении федеральной доли финансирования наземного объекта — а именно Московско-Дунайской развязки. В тексте ссылаются на поручение председателя правительства РФ Михаила Мишустина, в итоге вместо 1,3 миллиарда в 2023 году на объект из центра придет 770 миллионов.

    О том, какие станции метро собираются закрывать на реконструкцию и строить в Петербурге, — читайте на «Фонтанке».

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