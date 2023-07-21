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    Уже в августе. В документах Смольного появилась дата закрытия метро «Парк Победы» на 2 года

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    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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    Станцию метро «Парк Победы» планируют закрыть на реконструкцию уже в августе. Об этом говорится в официальных документах комитета по развитию транспортной инфраструктуры.


    По данным «Фонтанки», об уже принятом решении говорится в одном из проектов постановления городского правительства, которое касается финансирования в том числе и этого объекта. «По итогам совещания под руководством вице-губернатора Линченко Н. В. принято решение о планируемом закрытии вестибюля станции "Парк Победы" на реконструкцию с августа 2023 года», — сообщается в пояснительной записке.

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Именно поэтому уже в 2023 году на реконструкцию требуется 200 миллионов. Но продлится она 2 года, так что в 2024-м — еще 730 миллионов, а в 2025-м — 2,4 миллиарда.


    Получить оперативный комментарий в КРТИ, который и является заказчиком, вечером 21 июля не вышло. Еще один собеседник в Смольном подтвердил планы на август. По его словам, транспортные власти ориентируются на лимит в три одновременно закрытые станции метро. Сейчас их как раз столько («Ладожская», «Чернышевская» и «Пионерская»), но «Пионерская в конце августа откроется после ремонта и "уступит место" «Парку Победы».

    «Фонтанка» неоднократно рассказывала о планах по реконструкции трех станций синей линии метро, которые строились по одному типовому проекту в начале 1960-х: «Парк Победы», «Электросила» и «Фрунзенская». В случае с «Парком Победы» речь идет не только о радикальном изменении архитектуры, но и том, чтобы обеспечить транспортное обслуживание будущей «СКА Арены», которая скоро откроется рядом.

    О том, какие станции метро собираются закрывать на реконструкцию в Петербурге — читайте на «Фонтанке».

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 10

    Гость21 Июл 2023 в 21:21
    А зачем городу, которому уже подписан приговор, метро? В ближайшем времени на этом месте будут одни руины, а на самых больших флагштоках будут развеваться флаги НАТО и Украины. Когда всё случится, а это, поверьте, очень и очень скоро, уже будет не до метро.
    +0−0
    Неужелькин21 Июл 2023 в 21:18
    А зачем метро холопам? Дома сидеть надо. Солдатов растить.
    +0−0
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