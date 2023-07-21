Уже в августе. В документах Смольного появилась дата закрытия метро «Парк Победы» на 2 года

Станцию метро «Парк Победы» планируют закрыть на реконструкцию уже в августе. Об этом говорится в официальных документах комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
По данным «Фонтанки», об уже принятом решении говорится в одном из проектов постановления городского правительства, которое касается финансирования в том числе и этого объекта. «По итогам совещания под руководством вице-губернатора
Именно поэтому уже в 2023 году на реконструкцию требуется 200 миллионов. Но продлится она
Получить оперативный комментарий в КРТИ, который и является заказчиком, вечером 21 июля не вышло. Еще один собеседник в Смольном подтвердил планы на август. По его словам, транспортные власти ориентируются на лимит в три одновременно закрытые станции метро. Сейчас их как раз столько («Ладожская», «Чернышевская» и «Пионерская»), но «Пионерская в конце августа откроется после ремонта и "уступит место" «Парку Победы».
«Фонтанка» неоднократно рассказывала о планах по реконструкции трех станций синей линии метро, которые строились по одному типовому проекту в начале
О том, какие станции метро собираются закрывать на реконструкцию в Петербурге — читайте на «Фонтанке».