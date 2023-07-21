Уже в августе. В документах Смольного появилась дата закрытия метро «Парк Победы» на 2 года

Станцию метро «Парк Победы» планируют закрыть на реконструкцию уже в августе. Об этом говорится в официальных документах комитета по развитию транспортной инфраструктуры.





По данным «Фонтанки», об уже принятом решении говорится в одном из проектов постановления городского правительства, которое касается финансирования в том числе и этого объекта. «По итогам совещания под руководством вице-губернатора Линченко Н. В. принято решение о планируемом закрытии вестибюля станции "Парк Победы" на реконструкцию с августа 2023 года», — сообщается в пояснительной записке.