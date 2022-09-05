    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 10

    1 м/с, сев

    770мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd60.37eur60.22
    22 года Ивану СафроновуПервые уроки "о важном"Смерть на КлючевскомОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Смольный утвердил проект планировки для станции метро «Гавань». Ждать ее лет восемь

    1439
    5 комментариев

    Проект планировки территории в МО «Гавань» утвердили на рабочем совещании в Смольном 5 сентября. Он включает и одноименную станцию метро.

    Как сообщает пресс-служба правительства города, проектом предусматривается размещение вестибюля станции «Гавань» с наклонным ходом и переходным коридором. «Фонтанка» подробно рассказывала о документе и показывала участок, на котором и разместится станция.

    ПоделитьсяПоделиться

    На станции будет 4 эскалатора, она должна пропускать по 13,6 тысячи пассажиров в час. Смольный сообщает, что разработка проекта намечена на период 2022–2024 годов. Само появление участка Лахтинско-Правобережной линии от «Горный институт» — «Гавань» — «Морской фасад» ожидается в 2030-м.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close