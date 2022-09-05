Смольный утвердил проект планировки для станции метро «Гавань». Ждать ее лет восемь

Проект планировки территории в МО «Гавань» утвердили на рабочем совещании в Смольном 5 сентября. Он включает и одноименную станцию метро.
Как сообщает пресс-служба правительства города, проектом предусматривается размещение вестибюля станции «Гавань» с наклонным ходом и переходным коридором. «Фонтанка» подробно рассказывала о документе и показывала участок, на котором и разместится станция.
На станции будет 4 эскалатора, она должна пропускать по 13,6 тысячи пассажиров в час. Смольный сообщает, что разработка проекта намечена на период 2022–2024 годов. Само появление участка Лахтинско-Правобережной линии от «Горный институт» — «Гавань» — «Морской фасад» ожидается в 2030-м.