Тоннелей нарыли, но оборудование у банков, а земля у частников. Беглов рассказал о состоянии метростроения в Петербурге

Губернатор Александр Беглов охарактеризовал нынешнее состояние метростроительной отрасли в Петербурге как выход из кризиса. По его словам, оборудование мало того, что устарело и разукомплектовано, так еще и арендуется у банков по коммерческой цене.

Вопрос подняли 18 апреля на заседании городского правительства после отчета КРТИ о выполненных за 2022 год работах и планах на 2023-й. По данным КРТИ и строительного блока, финансирование всех работ за прошлый год составило 26,6 млрд руб., на ближайшую трехлетку план 30, 50 и 70 млрд соответственно.



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При этом сам Беглов, когда взял слово, остановился на проблемах отрасли. Он напомнил, что после банкротства старого «Метростроя» его оборудование осталось у банков-кредиторов. «Банки ставили нам условия, городу, что — ребята, вы заплатите все долги по «Метрострою» и мы дадим вам оборудование в аренду, — рассказал он. — Пришлось жестко с ними работать и объяснять ситуацию. Откровенно говоря, это устарелое оборудование, а щит «Надежда» разукомплектован (сейчас проходит его монтаж в котловане на улице Туристской, чтобы начать строительство продолжения зеленой линии метро, проходка должна начаться до конца второго квартала. — Прим. ред.). Другие щиты в «полуудовлетворительном» состоянии, они старые, поношенные. Мы у «Алмаз-Антея» заказали новый проходческий щит, но на его изготовление потребуется где-то полтора года. <…> Мы сегодня арендуем у банков по коммерческой цене».



Вторая проблема, обозначенная Бегловым, это депо в Приморском районе (вероятно, имеется в виду депо «Коломяжское». — Прим. ред.). «Но земля частная, продали эту землю, — подчеркнул Беглов. — Нет депо — нет метро, у нас зависают три станции. Мы сейчас ведем жесткие переговоры с владельцами этой земли».

Кроме того, город наводит порядок в проектировании новых станций метро («Фонтанка» писала, что проекты быстро устаревают и требуют актуализации). «Вопрос был запущен, то есть практически делали проходки, а станции оставались недостроенными, — описал Беглов. — Как кроты, нарыли эти тоннели. Хорошо, мы пришли вовремя, потому что это могло привести к техногенным авариям».

