«Главное — разгуляево не устраивать». Смольный показал очертания бюджета на 2021 год

автор фото Евгений Павленко/«Коммерсантъ»

В Петербурге начались нулевые чтения бюджета на следующий год, и тональность стала ясна сразу: нынешний кризис не чета предыдущим, выходить из него будем долго. «Не первой необходимости расходы надо отложить на будущее, — заявил вице-губернатор Эдуард Батанов. — Есть накопленный ущерб по социалке, есть накопленный ущерб по транспортной системе. Поэтому сейчас главное не «разгуляево» устраивать, а именно направлять деньги на приоритеты, которые мы с вами должны установить». «Фонтанка» посмотрела, какое финансовое будущее чиновники принесли в Законодательное собрание.





«Разгуляево», в которое неизбежно превращаются нулевые чтения, продлится еще неделю, пройдет 44 совещания. Бюджетный процесс выглядит так: изначально комфин доводит до других ведомств базовые объемы расходов — те, в которые их просят уложиться. Иллюзий, что с ними согласятся, никто не питает; и год за годом чиновники приносят на нулевые чтения свои заявки по дополнительной потребности, стараясь доказать, что им предписанного не хватит даже на зубочистки. Так и в этот раз: общий объем базовых назначений — 533 млрд рублей, но комитеты заявили доппотребность на 233 млрд (из них 173 млрд на текущие расходы, остальное — на адресную инвестиционную программу). Ни на один из этих экстремумов чиновники не ориентируются; в прогнозные показатели, насколько можно судить, уложено нечто среднее, но все споры еще впереди.



Согласно параметрам бюджета, которые представил комитет финансов 2 сентября, собственные доходы Петербурга — налоговые и неналоговые — должны вырасти примерно на 8,4%. Если в 2020 году в казну поступят 545 млрд — без учета федеральной помощи, то в следующем — 591 млрд. В 2022 и 2023 годах прогнозируется поступательный рост до 646 млрд и 705 млрд соответственно. С расходами динамика скромнее; в 2020 году после секвестра они рассчитаны на сумму 685 млрд, но это опять же вместе с теми средствами, что приходят из Москвы. Без них выходит 656,5 млрд; в следующем году предполагается собственными силами освоить 678 млрд рублей, в 2022-м — 682 млрд. На более или менее значимый рост — около 5% — комитет финансов предполагает выйти в 2023-м (716,9 млрд рублей). Исходя из этого, можно сказать, что если в текущем году дефицит бюджета составляет 111 млрд рублей, то в следующие три года он поползет вниз и дойдет до 11,8 млрд рублей. Но опыт показывает, что на экономику города за это время может накинуться целая стая черных лебедей; так что ориентироваться можно разве что на ближайший прогноз: 88,7 млрд рублей в 2021 году.



Если все пойдет по написанному, то предельный объем госдолга Петербурга резко вырастет. Он и так скаканул в этом году при корректировке с 107 до 138,7 млрд рублей. А в 2021 году, согласно озвученным в ЗакСе цифрам, планка должна вырасти до 226,9 млрд рублей, т .е. до 38,4% от собственных доходов города; дальше, по прогнозу, 261,3 млрд рублей (40,5%) и затем 273 млрд (38,7%). Согласно бюджетному кодексу, долг Петербурга не может превышать половины от его доходной части без учета безвозмездных поступлений (все из того же федерального центра). Соответственно, куда больше придется тратить и на обслуживание этого долга: вместо текущих 2,8 млрд рублей 9,7 млрд в 2021-м и далее 16,3 млрд и 19,4 млрд. «Мы достаточно смело в этом году определили планку долга, но это не может длиться вечно, — заявил финансовый вице-губернатор Эдуард Батанов. — Мы не должны оставить после нас огромную задолженность с необходимостью многомиллиардного обслуживания каждый год».



Промежуточные итоги того кризиса, о котором говорил вице-губернатор, уже видны. За 7 месяцев 2020 года налогов в городе собрали 319,7 млрд рублей — это на 21,9 млрд меньше, чем год назад.



По налогу на прибыль в пандемический год снижение составило 13,7%, по имущественным налогам — 7,3%, налогу на совокупный доход — 10,7%, акцизам — 35%. Падало почти все, кроме, как ни странно, НДФЛ — сборы по нему, пусть на процент, но подросли. Так что налоговая сообщила, что пересчитала свои прогнозы на текущий год и рассчитывает собрать 517,5 млрд рублей.



Прогноз на 2021-й, как признался замглавы УФНС Владимир Полежаев, осложнен, так как получить аналитические материалы от крупнейших плательщиков, вроде «Газпрома» и «Лукойла», теперь непросто: «Данные либо вообще не представляются, либо представляются с оговоркой на сложности прогнозирования налоговой базы». Тем не менее какие-то наметки сделаны. В 2021 году ведомство рассчитывает получить 53,3 млрд рублей по налогу на прибыль (незначительный рост в 2020-м), 298 млрд рублей по НДФЛ (+7,3%), 11,1 млрд рублей — по акцизам (+44,4%), 31,1 млрд рублей — по специальным налоговым режимам. Всего выходит — 549,3 млрд рублей (на 6,1 % больше, чем в 2020 году). Дальше по годам 592 млрд рублей и 640,9 млрд рублей; но если уж ближайшему прогнозу надо верить с оговорками, то так далеко заглядывать тем более сложно.



С неналоговыми доходами бюджета дела обстоят не так плохо, как могли бы, учитывая урон, который нанесли бизнесу коронавирусные ограничения. В 2020 году Смольный недосчитается от продажи и аренды городского имущества всего 12% от запланированных поступлений, сообщил глава комитета имущественных отношений Леонид Кулаков. Так, Смольный рассчитывал на сумму 19,9 млрд рублей, но теперь считает реалистичным показатель в 17,6 млрд рублей. Самый большой недобор будет по продаже имущества: вместо 7,2 млрд рублей город надеется выручить только 5,3 млрд рублей. В условиях пандемии бизнес демонстрирует «низкую активность по выкупу арендованного имущества», — пояснил Леонид Кулаков. Но Смольный не теряет оптимизма и планирует расторговаться до конца года. В 2021 году КИО обещает вернуться к доходам уровня 2018–2019 годов и принести бюджету города 21,9 млрд рублей от продажи и сдачи имущества в аренду.

Но есть нюанс — не все арендаторы готовы платить. В 2020 году общий объем задолженности арендаторов достиг 2,8 млрд рублей. Две трети суммы — это «плохие долги», которые копились в предыдущие годы и которые вряд ли удастся вернуть. Большую часть нового долга — 800 млн рублей — арендаторы накопили за второй и третий кварталы. Впрочем, на вопрос депутата Ирины Ивановой, какая часть этой суммы пришлась на предпринимателей, вынужденных остановить работу из-за пандемии, а какая на недобросовестных бизнесменов, Леонид Кулаков ответить не смог. В 2021 году КИО обещает взыскать с бизнеса недоимки, пени и штрафы на общую сумму 1,1 млрд рублей.



Примечательно, что чиновники изначально прогнозировали рост неплатежей и, чтобы не копить долги, решили предоставить льготы бизнесу, пострадавшему от коронавирусных ограничений. Выпадающие доходы от отсрочки и освобождения от арендной платы оценивались в 3,1 млрд рублей. Вот только помощь не дошла до адресатов. Половине заявителей чиновники отказали. А общая сумма указанной поддержки составила всего 450 млн рублей. Крупный бизнес оказался более удачливым. К примеру, компания «Воздушные ворота Северной столицы», управляющая аэропортом «Пулково», получила право на отсрочку платежа в 1,1 млрд рублей. Эту сумму оператор должен ежегодно платить городу в рамках договора ГЧП.

Этим аппетиты бизнеса не исчерпываются. Накануне «Фонтанка» рассказывала о дополнительных потребностях транспортного блока — три основных перевозчика оценили свои расходы на 2021 год на 9% выше, чем в 2020 году. Еще предстоит решить, насколько это достоверно, и главное — какую часть Смольный готов покрывать за счет повышения цен на проезд.



Насчет тарифов по ЖКХ губернатор ранее уже внес ясность — рекомендовано поднимать их в июле 2021 года максимум на 3,5%. По данным «Фонтанки», комитет по тарифам принес в Законодательное собрание следующие цифры: кубометр холодной воды за 33,67 рубля, а горячей — за 112,81 рубля; отопление — 1 880, 11 за Гкал, электричество — 4,91 рубля за кВт/ч. Если эти цифры утвердят, то на выпадающие доходы теплоснабжающим организациям придется выделить из бюджета 17 млрд рублей. Но общую экономическую ситуацию в Северной столице Смольный оценивает довольно оптимистично. Так, в 2020 году ВРП Петербурга упадет на 4%, до 4,48 трлн рублей, сообщил глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко. Это существенно лучше, чем прежний прогноз, который обещал снижение на 15%. Оттолкнувшись от дна коронакризиса, уже в 2021 году экономика восстановится до уровня 2019-го (ожидаемый ВРП — 4,85 трлн рублей) и дальше продолжит уверенный рост. Так, в 2023-м показатель будет уже на 6,3% больше, чем в 2019-м, считают в КЭПИСП, правда с оговоркой: «Прогноз исходит из стабильности эпидемиологической ситуации». Ранее чиновники пообещали встретить вторую волну пандемии без «веерных» запретов для бизнеса.



Николай Кудин, Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

