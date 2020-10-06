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06.10.2020 19:20
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Пришлось отказаться от уборщиц и сантехников. Чтобы купить новые лекарства от коронавируса, петербургским больницам приходится сильно экономить

Больницы, которые принимают пациентов с коронавирусом, не спешат закупать новые препараты от COVID-19, рекомендованные Минздравом, хотя по России их уже приобрели как минимум на полмиллиарда рублей. Дело и в сомнениях в их эффективности, и в дороговизне.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Перепрофилированные с ростом заболеваемости под коронавирус петербургские стационары не торопятся закупать новые препараты от COVID-19, содержащие активное вещество фавипиравир — «Арепливир», «Авифавир» и «Коронавир», чего не скажешь об их коллегах из других регионов. За последние месяцы только Городская больница № 20 закупила «Арепливир» на 6,4 млн рублей. Чтобы обеспечить пациентов дорогостоящей терапией, учреждению пришлось экономить, рассказала «Фонтанке» главный врач больницы.

Два из трех новых лекарств от коронавируса на основе разработанного в Японии действующего вещества фавипиравир должны были поступить в российские аптеки с 21 сентября. Предполагалось, что их смогут самостоятельно приобрести пациенты с легкой формой заболевания. «Арепливир» производит ГК «Промомед» (владеет саранским заводом «Биохимик»), а «Коронавир» — компания «Р-Фарм». Третий препарат «Авифавир» — совместный проект Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и компании «ХимРар» — производит АО «Исследовательский институт химического разнообразия». В государственном реестре лекарственных препаратов они были впервые зарегистрированы в мае, июне и июле, а переоформлены — в середине сентября. «Новая газета» заметила, что после спешной регистрации на конец сентября российские больницы заключили контрактов на поставку этих средств почти на полмиллиарда рублей.

«Фонтанка» изучила закупки петербургских медицинских учреждений и выяснила, что они не торопятся заказывать нашумевшие препараты, хотя некоторые врачи и признают их эффективность.

Сегодня в Петербурге пациентов с коронавирусом принимают 14 больниц и санаторий «Заря». Всего 4640 коек. Также губернатор Александр Беглов попросил главу Минздрава Михаила Мурашко снова развернуть инфекционные койки в пяти федеральных клиниках. Градоначальник попросил отдать под коронавирус почти тысячу коек с 12 октября.

Среди всех перечисленных больниц закупала фавипиравир-содержащие лекарства, а точнее — «Арепливир», только Городская больница № 20 (ГБ № 20). Два контракта на общую сумму около 6,4 млн рублей были заключены 31 августа с московской компанией «БИОТЭК». По данным СМИ, это самый крупный поставщик препаратов, основанных на фавипиравире. Основными бенефициарами компании называют семью бывшего сенатора от Пензенской области Бориса Шпигеля.

ГБ № 20 закупила 20 800 таблеток «Арепливира» по 308 рублей за таблетку. Как ранее писала «Фонтанка», курс лечения пациента весом более 75 кг составляет около 90 таблеток. Выходит, с помощью этих поставок больница сможет вылечить 231 пациента, при этом каждый из них обойдется учреждению почти в 28 тыс. рублей, что не очень отличается от объявленных розничных цен. Учитывая, что в городе зафиксировано более 11 тыс. активных случаев заражения, для победы этого мало.

Бывший главный врач Боткинской больницы Алексей Яковлев сообщил «Фонтанке», что это он советовал 20-й больнице закупить препарат, содержащий фавипиравир, и, по его данным, после этого результаты терапии в стационаре улучшились. «Покупают, не покупают — это вопрос организации лечебной работы либо финансового состояния», — сказал он.

«У нас лежит 550 пациентов, и каждый получает адекватное лечение, соответствующее всем последним рекомендациям Минздрава. Это серьезные препараты, очень дорогостоящие, — «Арепливир», «Джакави» (противоопухолевый препарат), «Актемра» (содержит активное вещество тоцилизумаб, применяется в лечении ревматоидного артрита). Они получают дорогостоящие антибиотики: «Роцефин», «Меропенем» — [производитель] фирма «Рош». Для того чтобы помогать петербуржцам, нам пришлось от многого отказаться, в чем-то сократиться. Многие пункты, которые раньше выполняли обслуживающие организации, выполняет сам медицинский персонал. Клининговая уборка — отказались от нее — также работа с сантехниками. Мы отказались от очень многих процедур, которые мы обязаны были провести, для того, чтобы у нас были деньги для закупки медикаментов <...>, но, учитывая, что данное заболевание крайне сложное, очень серьезное, несущее за собой огромные осложнения и там нужна еще в дальнейшем реабилитация <...>, если не иметь препаратов таких, то лечение адекватным не получится», — сказала «Фонтанке» главный врач ГБ № 20 Татьяна Суровцева.

Арифметика коронавируса такова: чтобы вылечить всех активных больных в городе (около 11 тысяч человек), ориентируясь на цифры закупки 20-й больницы, потребуется около 300 млн рублей. И это только если их одним лекарством лечить, а в тяжелых и даже средней тяжести формах их используется несколько. При ежедневном увеличении числа больных на 400 человек (как последние пару дней), выйдет еще по 10 млн рублей в сутки. Как долго будет расти число новых больных и сколько всего петербуржцев заболеют коронавирусом, точно спрогнозировать и подсчитать вряд ли кто-то возьмется, а значит, не просчитать и расходы.

По словам Татьяны Суровцевой, руководство больницы проанализировало свой опыт лечения тяжелых пациентов с коронавирусом и решило, что им помимо «кислородной, противовирусной и антибактериальной поддержки нужны препараты, которые будут работать именно на коронавирусную инфекцию», поэтому их стали приобретать. При этом Суровцева отмечает, что «Арепливир» наиболее эффективен при легкой и средней степени заболевания, но также эффективен в лечении тяжелых пациентов в комбинации с другими препаратами и антибиотиками, хотя с успешностью производных фавипиравира согласны не все специалисты https://www.fontanka.ru/2020/09/20/69473083/. Для каждого инфицированного курс лечения подбирается индивидуально. По словам главного врача, «Арепливир» больница закупила у московской фирмы, потому что попробовать именно его докторам посоветовали их коллеги, которые столкнулись с коронавирусом раньше.

Что касается петербургских коллег, по мнению Суровцевой, другие стационары тоже «составили какую-то свою схему лечения», которая у них работала, и закупают препараты в соответствии с ней.

Хорошая для больничных администраторов новость в том, что далеко не все больные коронавирусом сейчас оказываются на их койках — многие болеют дома и, по сути, должны сами обеспечивать себя лекарствами. И при сегодняшнем числе зараженных лежащих в больницах расходы на закупку новых лекарств могут составить около 110 млн рублей.

В других клиниках, специализирующихся сейчас на коронавирусе, «Фонтанка» не смогла получить комментарии о новых лекарствах. Но редакции известно, что хотя в госзакупках «Авифавир», «Ареплевир» и «Коронавир» никак не отмечаются, в небольших количествах в городских стационарах они все же присутствуют. «У нас есть эти препараты. Но не все разом, а в один месяц один, в другой месяц — другой. Они есть и назначаются людям с подтвержденным коронавирусом», — сказал «Фонтанке» врач Покровской больницы, который, впрочем, затруднился ответить, каким путем они попадают в клинику.

В комитете по здравоохранению Петербурга на вопрос «Фонтанки», почему «коронавирусные» стационары не закупают новые лекарства от COVID-19, не ответили, но посчитали нужным отметить, что закупки проводятся у единственного поставщика в рамках 44-ФЗ, поэтому они не отражаются на сайте госзакупок. Однако та же закупка ГБ № 20 проходила у единственного поставщика.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (1)

Pilat
Это какой то театр абсурда!
Скоро чтобы лечить пациентов, нужно будет уволить врачей!
Отличную экономику построили эффективные менеджеры!
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