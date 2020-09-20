"Что-то ведь нужно больным давать". Коронавирус разрешили лечить на дому: два новых препарата — в аптеках с понедельника

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив "Препараты от коронавируса" должны появиться в аптеках Петербурга с 21 сентября 2020

Только за весенние месяцы лечение госпитализированных с коронавирусом обошлось Петербургу более чем в 100 млн рублей. Все расходы на покупку лекарств несут больницы и Фонд ОМС. При этом врачи признавали: лекарства от коронавируса не существует. В ход шли препараты, разработанные для борьбы с другими болезнями, вплоть до СПИДа.

С понедельника же в петербургских аптеках должны появиться «Арепливир» и «Коронавир». Применять их, согласно инструкции, рекомендовано при легких и средних формах коронавируса. Раньше они использовались только в стационаре и под чутким наблюдением врачей. Теперь Минздрав решил, что российским разработкам пора «выйти в свет». По подсчетам «Фонтанки», один курс лечения обойдется от 21 до 28 тыс. рублей. По крайней мере, на первых порах. Поскольку ни «Арепливир», ни «Коронавир» не внесены в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), их предельная отпускная цена не определена.



Оба препарата созданы на основе фавипиравира, который в свое время японцы (6 лет назад) разработали для лечения гриппа. Их предшественник — «Авифавир» (совместный проект РФПИ и «ХимРар») появился в петербургских больницах еще в июне 2020 года. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на пресс-конференции 16 июля предположил, что уже в июле препарат начнут продавать в аптеках — решение должен был принять Минздрав. Но не вышло. Судя по информации, опубликованной на сайтах аптек, препарата в наличии нет и сегодня. В компании «ХимРар» на вопрос «Фонтанки» в середине сентября о сроках поставки лекарств в торговые сети не ответили. В чем принципиальное отличие всех этих препаратов — сказать неспециалисту сложно. По сути, все они содержат фавипиравир, только с разными добавками. Врачи, с которыми поговорила «Фонтанка», тоже не смогли объяснить, в чем разница между лекарствами. В компаниях-производителях этот вопрос не прокомментировали.

Способ применения у «Авифавира», «Арепливира» и «Коронавира» одинаковый. Согласно инструкции, пациенту с весом больше 75 кг может потребоваться около 90 таблеток. Это две целых пачки и плюс еще 10 таблеток из третьей или почти две полные пачки в случае с «Коронавиром». Принципиальное отличие — стоимость лечения.



Как ранее писала «Фонтанка», одну упаковку «Авифавира» (40 таблеток по 200 мг) медучреждения могут купить за 22 тыс. рублей. На один курс лечения надо примерно 50 тыс. рублей. Лицензия на это лекарство была выдана ООО «Кромис», 49% которого принадлежит ООО «РФПИ управление активами», 46,16% — московскому ООО «ХимРар», которое и занималось разработкой препарата, и 4,84% — химкинскому ООО «Исследовательский институт химического разнообразия», который в лицензии значится как его производитель и упаковщик.

В государственном реестре лекарственных препаратов «Арепливир» появился еще в конце июня этого года. Но дата переоформления регистрационного удостоверения и введения в гражданский оборот — 17 сентября. Его производством занимается компания «Промомед» (владеет саранским заводом «Биохимик»). Таблетки выпускаются по 40 или по 100 штук дозировкой 200 мг. Как сообщали СМИ со ссылкой на слова гендиректора «Промомеда» Андрея Младенцева, рекомендованная розничная цена — 12,3 тыс. рублей. Получается, полный курс лечения от коронавируса обойдется примерно в 28 тысяч.



Сейчас, по данным реестра лекарственных препаратов, идет третья фаза клинических исследований «Арепливира». Участие в них принимают 210 человек, проходящих лечение в 5 медучреждениях — в том числе в петербургской «Городской больнице № 40».

«Коронавир» — разработка компании «Р-Фарм» предпринимателя и общественного деятеля Алексея Репика (49 место в списке богатейших россиян по версии Forbes). Официальную регистрацию препарат получил 6 июля, а с 17 сентября введен в гражданский оборот. В компании это лекарство позиционируют как «единственный препарат, который борется не с осложнениями заболевания, а непосредственно с самим вирусом». Весной и летом 2020-го года проходили клинические исследования «Коронавира».

«Клиническое улучшение состояния пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией на фоне приема «Коронавира» достоверно наступает быстрее на 4 дня, чем при отсутствии соответствующей терапии, а среди амбулаторных больных — на 8 дней», — отметили в «Р-Фарме».

Судя по сайту Госзакупок, одна упаковка (50 таблеток по 200 мг) такого препарата стоит 15,4 тыс. рублей. Однако в пресс-службе «Р-Фарма» говорят, что сейчас компания устанавливает отпускную цену на уровне примерно 11,5 тыс. рублей. «Говорить о конечной стоимости для потребителя пока рано», — подчеркивают в организации. Исходя из этих данных, полный курс лечения обойдется пациентам примерно в 21 тысячу.



По планам «Р-Фарма», лекарство появится в аптеках Москвы и Петербурга уже на следующей неделе. Купить его можно будет при наличии рецепта от врача. «Каждая аптека самостоятельно принимает решение о закупке, никаких ограничений для этого нет», — рассказывают в компании.

«Фонтанка» обзвонила несколько аптечных сетей с вопросом: когда у них можно будет купить новые лекарства от коронавируса, одобренные Минздравом. Ни в одной из них четкого ответа получить не удалось. Городской комитет по здравоохранению не стал излагать свою позицию относительно лечебных свойств фармацевтических новинок и делиться статистикой их эффективности при использовании в больницах Петербурга, подчеркнув, что вопросы «Фонтанки» не относятся к компетенции ведомства.

«Регистрация препаратов в Государственном реестре лекарственных средств, разрешенных к применению на территории РФ, осуществлена уполномоченным федеральным органом гос.власти РФ (Минздравом РФ) 17.09.2020. Согласно инструкции по применению, отпуск препаратов осуществляется по рецепту врача», — отметили в комитете.



Александра Сидоркина для «Фонтанка.ру»

«Фонтанка» пообщалась с несколькими врачами, чтобы узнать их мнение об эффективности новых препаратов.

Сергей Саяпин, врач анестезиолог-реаниматолог:

— «Арепливир» и «Коронавир» — это одно и то же. Если они отличаются, то возникают большие вопросы к Минздраву, почему препараты зарегистрировали без 3-х летних испытаний. Для конечного пользователя принципиального отличия нет, просто разные производители. Их действующее вещество — фавипиравир. К нему добавляются разные наполнители.

Арепливир используется и даже закупается. Мы применяем его. Никаких ни побочных, ни положительных эффектов лично я не наблюдал. Я считаю, что его вообще принимать не надо — в настоящий момент противовирусных препаратов, которые действуют на вирусы, вызывающие респираторные инфекции, не существует.

Анатолий Альтштейн, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи:

— Скорее всего, точных данных об их эффективности этих препаратов нет, их нужно еще изучать. У нас очень пониженные требования к таким лекарствам, поэтому они выпускаются и продаются.



Настоящих одобренных препаратов, которые применяются специфически для коронавируса, практически нет. В основном, лечение проводят препаратами неспецифического действия, которые показывают очень хорошие результаты. Это и препараты, которые снижают свертываемость крови, и лекарства типа дексаметазона, которые могут подавлять аутоиммунные реакции. Только это не противовирусные, а патогенетические препараты — они действуют на развитие заболевания.

Вообще, у нас очень много препаратов, в которых нет смысла, но они продаются. Врачи их назначают по принципу «что-то ведь нужно больным давать…».

