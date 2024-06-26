Уголовное дело о подделке протоколов собраний собственников в пользу УК «Терра» возбудили в Василеостровском районе

Петербургский Следственный комитет 26 июня сообщил в ответ на вопросы жителей Василеостровского района, что возбуждено уголовное дело о подделке протоколов общих собраний в пользу управляющей компании «Терра».
«ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу проведена проверка по сообщениям о фальсификации протоколов общего собрания собственников жилых помещений многоквартирных домов, в результате чего в многоквартирных домах управляющей компанией избрано ООО «Терра». Принято решение о передаче материалов по подследственности в УМВД по Василеостровскому району, где возбуждено уголовное дело по
В 2024 году под управление ООО «Терра» перешли почти 400 многоквартирных домов. Больше всего — в Василеостровском (77), Кировском (157) и Фрунзенском районах (105). Некоторые жители обратились в Следственный комитет, полицию, прокуратуру и суд, увидев в происходящем признаки подделки протоколов собраний собственников, по итогам которых была выбрана «Терра». Свои подписи в документах обнаружили те, кто их не ставил, выявились расхождения в персональных данных (указана фамилия, которая изменилась много лет назад, или неактуальный адрес).
«Фонтанка» подробно рассказывала о ситуации с УК «Терра» в Петербурге. В мае в Василеостровском же районе возбудили уголовное дело о подделке протоколов в пользу УК «Нарвская» — жители добивались этого несколько лет.