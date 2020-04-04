Бывшего директора «Метростроя» снова отправили в СИЗО. До компании могло не дойти 730 млн от стройки на Левашовском

По сообщению объединенной пресс-службы судов, уголовное дело было возбуждено 10 марта по ч. 4 ст. 160 УК (растрата или присвоение в особо крупном размере). Задержали Александрова 3 апреля, а уже 4-го суд определили его в СИЗО № 3 на Шпалерной по 9 мая 2020 года. Об аресте ходатайствовало региональное УФСБ, которое заинтересовалось обстоятельствами стройки бизнес-центра на углу Левашовского проспекта и Барочной улицы. По версии следствия, подрядчик задолжал «Метрострою» порядка 730 млн рублей, но Александров обеспечил подписание от лица УПТК филиал ОАО «Метрострой» договора цессии с ООО «Циклон КЗС» на заведомо невыгодных для «Метростроя» условиях. Право требования долга переходило к ООО «Циклон КЗС» с заранее определенной ценой уступки 70%. Разницу в 30% от выплаты Александров и иные неустановленные лица намеревались присвоить себе, считает следствие.

Фрунзенский районный суд Петербурга в очередной раз отправил под арест Николая Александрова, бывшего генерального директора «Метростроя». Речь идет о деньгах, пропавших при строительстве на Левашовском проспекте, фигуранты все те же.

Напомним, в первый раз Николая Александрова арестовали в декабре 2019 года вместе с гендиректором филиала Управления производственно-технологической комплектации ОАО «Метрострой» Олегом Кузьменко и гендиректором ООО «БТР» Анатолием Болотовым (именно Болотов является учредителем «Циклон-КЗС»). Уголовное дело было возбуждено по крупной растрате. По версии управления Федеральной службы безопасности, все трое вступили в сговор с целью заключения подложного договора о закупке щебня для строительства станций Фрунзенского радиуса на 178 млн рублей. В конце января Александров был отпущен под домашний арест.

Однако буквально через месяц на тот момент уже бывший директор «Метростроя» снова был задержан и доставлен в суд. На этот раз дело касалось поставки кабельной продукции для все той же линии метро на 150 млн. В центре внимания снова оказались Александров и Кузьменко. Бывший глава компании остался под домашним арестом, буквально накануне ему продлили меру пресечения до 5 июня.

Изначально спортивный комплекс на Левашовском был запущен еще в 1959 году. Строительство бизнес-центра вдоль Барочной улицы велось с 2013 года, а завершилось в 2018 году. Церемония открытия обновленного стадиона прошла в 2016 году.