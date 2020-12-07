Глава «дочки» СТГ вошел в капитал «Метростроя». Акции ему передает семья бывшего гендиректора Александрова

Константин Ерошенко вошел в уставный капитал ОАО «Метрострой», получив акции супруги бывшего гендиректора предприятия Николая Александрова. Ранее она уже лоббировала его кандидатуру на должность руководителя «Метростроя».



По данным «Фонтанки», на 4 декабря Ерошенко принадлежали 13,63% в уставном капитале «Метростроя». До этого именно столько составляла доля Ольги Александровой, супруги экс-директора компании Николая Александрова, который сейчас находится под домашним арестом по делу о растрате. Ей, в свою очередь, акции достались от свекра, Вадима Александрова, который много лет возглавлял «Метрострой», пока не уступил кресло руководителя сыну. Источники «Фонтанки» утверждают, что в направлении Ерошенко могут перетечь также другие акции, подконтрольные семье Александровых, права на которые учитываются депозитарием «КИТ Финанс Брокер». Сам Николай Александров по-прежнему напрямую владеет 24,99%.



Появление Константина Ерошенко в числе акционеров «Метростроя» ожидалось давно, предположительно он реализует интересы «Стройтрансгаза» (СТГ) Геннадия Тимченко. Еще весной СТГ обратился к Смольному с предложением создать совместное предприятие по строительству метро и даже зарегистрировал юрлицо — АО «Метротрансстрой». Гендиректором стал как раз Константин Ерошенко, на тот момент советник гендиректора «Метростроя» Сергея Харлашкина.



Позднее Ольга Александрова, получившая долю в уставном капитале «Метростроя», пыталась инициировать внеочередное собрание акционеров, на котором хотела решить вопрос о прекращении полномочий Харлашкина и назначении на его место Ерошенко. Тогда это воспринималось как знак договоренности между «Стройтрансгазом» и Александровыми, представители Смольного в совете директоров такое собрание провести не позволили. Ответным шагом стал фактический срыв голосования по важнейшим вопросам на годовом собрании акционеров, в результате которого «Метрострой» остался без выбранного совета директоров, а после ухода Сергея Харлашкина — еще и без гендиректора.



Вскоре стало известно, что аналогичные переговоры со Смольным ведет ВТБ, в совместном предприятии городу должно принадлежать 65% акций. О принципиальной договоренности было объявлено официально; губернатор Александр Беглов и глава ВТБ Андрей Костин заручились согласием президента по вопросу наделения этого СП — «Метрострой Северной столицы» — статусом единственного поставщика по строительству подземки в Петербурге. Получить необходимые допуски и лицензии оно намерено к весне 2021 года. Появление связанных с СТГ людей в капитале «Метростроя» может свидетельствовать о том, что предприятие все же будет принимать участие в стройке на правах подрядчика.



Смольный много лет пытается получить контроль над «Метростроем», который благодаря привилегированным акциям остается у семьи Александровых. Согласно отчету за третий квартал, уставный капитал составляет 147 544 рубля и разделен на 295 088 акций. Из них 221 316 акций — обыкновенные, а 73 772 — привилегированные. Доля комитета имущественных отношений составляет 21% в уставном капитале и 28% в обыкновенных акциях. У «Петербургского метрополитена» — 25% и 33,33% соответственно. У Николая Александрова — 24,99% и 9,9%, у Ольги Александровой было 13,63% и 17,2%.

