Сергей Харлашкин остается в «Метрострое». Смольный блокировал попытку сместить экс-главу КРТИ с поста гендиректора компании

Совет директоров АО «Метрострой» рассмотрел вопрос об отставке с поста генерального директора Сергея Харлашкина 14 августа. Как стало известно «Фонтанке», за уход экс-главы КРТИ голосовали четверо представителей «Метростроя», включая экс-владельца компании Вадима Александрова. Три представителя Смольного — запмреды КИО, КРТИ и комитета по транспорту – не стали голосовать, письменно сообщив, что не поддерживают смену главы компании. Вынужденно воздержались находящийся в отпуске представитель метрополитена и находящийся под домашним арестом совладелец и экс-директор «Метростроя» Николай Александров. Таким образом, необходимый кворум не был набран. По информации «Фонтанки», акционеры со стороны «Метростроя» намерены оспорить голосование в суде, поскольку процедуры, с их точки зрения, были нарушены.

О том, что владельцы «Метростроя» намерены инициировать смену директора компании, ранее сообщала «Фонтанка». С инициативой вынести этот вопрос на собрание акционеров выступила супруга Николая Александрова Ольга, которая ранее получила от свекра долю в компании.



На место Сергея Харлашкина прочили Константина Ерошенко — выходца из структур Геннадия Тимченко, чья компания «Стройтрансгаз» ранее заявила о намерении побороться за петербургский рынок метростроения.

