FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +19
73.24р85.96р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
13.08.2020 16:58
4
Печать

«Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко хочет строить подземку в Петербурге. Ему поможет бывший акционер «Метростроя»

Экс-владелец «Метростроя» Вадим Александров устроился на работу в АО «Стройтрансгаз». Как говорится в сообщении компании от 13 августа, он назначен советником генерального директора и будет курировать строительство метрополитена в Петербурге.

Компания, связанная с миллиардером Геннадием Тимченко, таким образом, впервые публично признала свое намерение выйти на рынок метростроения Северной столицы.

«Основная цель ГК «Стройтрансгаз» — открыто выйти на рынок метростроения в Санкт-Петербурге, сохранив профессиональный коллектив компании «Метрострой», и обеспечить преемственность в работах на действующих объектах, а также нужные темпы при строительстве новых станций», — говорится в сообщении.

О том, что структуры Геннадия Тимченко присматриваются к петербургской подземке, ранее сообщала «Фонтанка». В частности, выходец из них Константин Ерошенко может стать новым директором «Метростроя», сменив на этой должности экс-главу КРТИ Сергея Харлашкина.

Ранее Вадим Александров вышел из состава акционеров «Метростроя», передав свою долю невестке Ольге Александровой. В отношении сына Вадима Александрова Николая Александрова, который владеет 24,99% компании, возбуждено два уголовных дела о растрате, он находится под домашним арестом.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

261860121
Дважды российский гражданин и однократно финский в компании с китайскими гражданами будет строить метро в городе, интересная компания.
krasnonosov
В итоге старая ОПГ опять при должностях и бабках, а город по-прежнему без нормального метро шарахает на маршрутках через полгорода.
DrDick
С нашей бюрократией всё это растянется на десятилетия.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний