«Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко хочет строить подземку в Петербурге. Ему поможет бывший акционер «Метростроя»
Экс-владелец «Метростроя» Вадим Александров устроился на работу в АО «Стройтрансгаз». Как говорится в сообщении компании от 13 августа, он назначен советником генерального директора и будет курировать строительство метрополитена в Петербурге.
Компания, связанная с миллиардером Геннадием Тимченко, таким образом, впервые публично признала свое намерение выйти на рынок метростроения Северной столицы.
«Основная цель ГК «Стройтрансгаз» — открыто выйти на рынок метростроения в Санкт-Петербурге, сохранив профессиональный коллектив компании «Метрострой», и обеспечить преемственность в работах на действующих объектах, а также нужные темпы при строительстве новых станций», — говорится в сообщении.
О том, что структуры Геннадия Тимченко присматриваются к петербургской подземке, ранее сообщала «Фонтанка». В частности, выходец из них Константин Ерошенко может стать новым директором «Метростроя», сменив на этой должности экс-главу КРТИ Сергея Харлашкина.
Ранее Вадим Александров вышел из состава акционеров «Метростроя», передав свою долю невестке Ольге Александровой. В отношении сына Вадима Александрова Николая Александрова, который владеет 24,99% компании, возбуждено два уголовных дела о растрате, он находится под домашним арестом.