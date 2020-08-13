«Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко хочет строить подземку в Петербурге. Ему поможет бывший акционер «Метростроя»

Экс-владелец «Метростроя» Вадим Александров устроился на работу в АО «Стройтрансгаз». Как говорится в сообщении компании от 13 августа, он назначен советником генерального директора и будет курировать строительство метрополитена в Петербурге.



Компания, связанная с миллиардером Геннадием Тимченко, таким образом, впервые публично признала свое намерение выйти на рынок метростроения Северной столицы.

«Основная цель ГК «Стройтрансгаз» — открыто выйти на рынок метростроения в Санкт-Петербурге, сохранив профессиональный коллектив компании «Метрострой», и обеспечить преемственность в работах на действующих объектах, а также нужные темпы при строительстве новых станций», — говорится в сообщении.