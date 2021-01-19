Заседание суда по банкротству «Метростроя» могут отложить. Об этом просит Смольный

По данным «Фонтанки», в арбитраж направлено письмо за подписью вице-губернатора Максима Соколова. В нем чиновник говорит о заседании 19 января, где суд должен рассмотреть отчет временного управляющего и принять решение о введении следующей процедуры в отношении «Метростроя». Соколов напоминает, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, предприятие продолжает вести хозяйственную деятельность, платить налоги, а также погасило задолженность по зарплате. При этом речь идет о полном цикле строительно-монтажных работ на объектах метрополитена; на предприятии трудится более 3 тысяч человек, а остаток работ по контрактам превышает 40 млрд рублей.

Правительство Петербурга просит отложить судебное заседание, назначенное на 19 января, где может решиться судьба «Метростроя». Ранее предполагалось, что на предприятии могут ввести конкурсное управление.

Введение процедуры конкурсного производства повлечет, по мнению Соколова, серьезные техногенные риски и социальные последствия в связи с увольнением персонала. Кроме того, еще не рассмотрены требования Дирекции транспортного строительства и «СМУ-11 Метрострой» о включении их требований. Исходя из этого вице-губернатор просит отложить судебное заседание.

В «Метрострое» на данный момент введена процедура наблюдения в рамках дела о банкротстве, кредиторы спорят об очередности платежей. Параллельно временный управляющий Григорий Авдеев пытается взыскать 5 млрд рублей с бывших директоров предприятия — Николая и Вадима Александровых. Вследствие корпоративного конфликта в «Метрострое» нет переизбранного совета директоров и генерального директора.

При этом город уже договорился с ВТБ о том, что строить метро в Петербурге будет совместное предприятие Смольного и банка под названием «Метрострой северной столицы». С аналогичным предложением к чиновникам обращался «Стройтрансгаз», однако город не стал входить в зарегистрированный СТГ «Метротрансстрой». В итоге в капитале традиционного «Метростроя» просто появилась доля у аффилированного со «Стройтрансгазом» акционера.