Экс-гендиректор «Метростроя» Александров входит в курс дела на стройплощадке на месте СКК. Ожидается его назначение в подрядную организацию

Николай Александров 18 января побывал в офисе «СКА-Арена» на площади Конституции и на стройплощадке ледового дворца на проспекте Юрия Гагарина. Его видят одним из руководителей субподрядной компании.

Факт визита Александрова «Фонтанке» подтвердили несколько источников. По их информации, бывший гендиректор – и все ещё крупный акционер «Метростроя» - знакомился с ходом работ по строительству хоккейного комплекса. Коллективу его представил гендиректор ООО «Сфера» Евгений Григоренко: сама организация была учреждена всего полгода назад Александром Быкановым, сейчас является дочерней структурой «Стройтрансгаза» Геннадия Тимченко.

По информации «Фонтанки», «Сфера» выступает субподрядчиком по строительству у генерального подрядчика – ООО «Горка». Заказчиком выступает концессионер – ООО «СКА Арена»; там отказались комментировать вопрос о визите Николая Александрова и о его рабочих перспективах. Николай Александров не так давно был переведен из-под домашнего ареста под подписку о невыезде в рамках дела о растрате. В то время, что он находился под арестом, семья Александровых плотно взаимодействовала с «Стройтрансгазом»: в частности, аффилированного с компанией Константина Ерошенко супруга Николая Александрова пыталась сделать гендиректором «Метростроя», что в итоге вызвало корпоративный конфликт и оставило предприятие без совета директоров и без директора. Затем Константин Ерошенко выкупил у Александровых долю в уставном капитале «Метростроя», составляющую 13,63%. Сейчас временный управляющий предприятия подал иск к Николаю Александрову и его отцу – тоже многолетнему экс-руководителю «Метростроя» - на сумму в 5 млрд рублей.