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Экс-гендиректор «Метростроя» Александров входит в курс дела на стройплощадке на месте СКК. Ожидается его назначение в подрядную организацию

Николай Александров 18 января побывал в офисе «СКА-Арена» на площади Конституции и на стройплощадке ледового дворца на проспекте Юрия Гагарина. Его видят одним из руководителей субподрядной компании.

Факт визита Александрова «Фонтанке» подтвердили несколько источников. По их информации, бывший гендиректор – и все ещё крупный акционер «Метростроя» - знакомился с ходом работ по строительству хоккейного комплекса. Коллективу его представил гендиректор ООО «Сфера» Евгений Григоренко: сама организация была учреждена всего полгода назад Александром Быкановым, сейчас является дочерней структурой «Стройтрансгаза» Геннадия Тимченко.

По информации «Фонтанки», «Сфера» выступает субподрядчиком по строительству у генерального подрядчика – ООО «Горка». Заказчиком выступает концессионер – ООО «СКА Арена»; там отказались комментировать вопрос о визите Николая Александрова и о его рабочих перспективах.

Николай Александров не так давно был переведен из-под домашнего ареста под подписку о невыезде в рамках дела о растрате. В то время, что он находился под арестом, семья Александровых плотно взаимодействовала с «Стройтрансгазом»: в частности, аффилированного с компанией Константина Ерошенко супруга Николая Александрова пыталась сделать гендиректором «Метростроя», что в итоге вызвало корпоративный конфликт и оставило предприятие без совета директоров и без директора. Затем Константин Ерошенко выкупил у Александровых долю в уставном капитале «Метростроя», составляющую 13,63%. Сейчас временный управляющий предприятия подал иск к Николаю Александрову и его отцу – тоже многолетнему экс-руководителю «Метростроя» - на сумму в 5 млрд рублей.

Интерес СТГ к метростроению стал очевиден весной, когда компания предложила городу создать нового подрядчика вместо находящегося в кризисе «Метростроя». Однако Смольный в итоге договорился о совместном предприятии с ВТБ.

Концессионное соглашение на реконструкцию СКК город заключил с ООО «СКА Арена». Планируется, что новая арена будет самой большой в мире, для хоккейных матчей вместимость составит 21,5 тысячи мест. Планировалось, что объект должен быть возведен к маю 2023 года. Финансовые вложения оценивались в 25 млрд рублей. Петербург, согласно концессии, должен вложить 50%, но не более 10 млрд рублей. Сметная стоимость, по проектной документации, которая уже направлена в экспертизу, составляет 37 млрд рублей. «Фонтанка» ранее сравнивала будущий ледовый дворец по этому показателю с крупнейшими аренами мира.

В конце января 2020 года во время демонтажа кровли СКК произошло неконтролируемое обрушение, в результате чего погиб рабочий. В Смольном заявили, что произошедшее — не повод расторгать контракт. В июне «Фонтанка» показывала, что происходит за строительным забором на месте снесённого спорткомплекса.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

264510841
А позвольте спросить вас, где вы теперь служите?
Я числюсь по МетруСтрою !!!
Danik
Далеко от кормушки не отходите! Может Вы еще пригодитесь! Вот это и есть нынешние бизднесмены т власти. Не стало и СКК.
dimas062
И опять засучив рукава будут пилить не покладая рук... трудоголики наши.
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