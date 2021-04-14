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В Петербурге акционеры ОАО «Метрострой» избрали генерального директора без приставки «врио»

Экс-заместитель председателя КРТИ Иван Каргин избран гендиректором петербургского «Метростроя»

На повторном общем собрании акционеров ОАО «Метрострой» в Петербурге 14 апреля избран генеральный директор. Им стал Иван Каргин, который ранее занимал должность врио руководителя предприятия.

Как уточняет компания, в должность генерального директора он вступит 15 апреля.

«В настоящее время формируется новый состав топ-менеджмента компании, проводится общесторонний аудит с целью дальнейшего привлечения в общество заемных средств и сокращения долговой нагрузки, — сообщает пресс-служба. — Ведется активная юридическая работа по защите прав организации в суде».

Иван Каргин был избран врио гендиректора в январе, в должность вступил 3 февраля. Первая попытка избавить его от «временной» приставки провалилась из-за отсутствия необходимого числа участников собрания. Так что 14 апреля прошло повторное с пониженным кворумом.

С февраля 2013 по январь 2021 года Иван Каргин занимал должность заместителя председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, с 2013 года регулярно избирался в совет директоров ОАО «Метрострой», координировал вопросы петербургского метростроения.

«Метрострой» уже год находится под процедурой наблюдения в рамках дела о банкротстве. В качестве обязательств были предъявлены 19 миллиардов рублей, судом признаны порядка 6 миллиардов. 19 января суд должен был заслушать отчет временного управляющего и принять решение по введению конкурсного производства, однако после просьбы Смольного заседание было отложено на апрель, а после — на лето.

О других кадровых перестановках в «Метрострое» читайте в материале «Фонтанки».

«Метрострой» с августа 2020 года существовал без совета директоров и гендиректора. Представители Смольного в капитале компании в январе созвали повторное годовое собрание акционеров и выбрали новый совет. Вскоре был избран и врио гендиректора — им стал зампредседателя КРТИ Иван Каргин. Акционер Константин Ерошенко, с недавних пор больше не аффилированный с Геннадием Тимченко напрямую, оспаривает это решение в суде. Параллельно он сам пытался созвать через суд внеочередное собрание акционеров, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на должность директора, но в первой инстанции потерпел неудачу.
Несмотря на процедуру наблюдения, «Метрострой» продолжает работать на новых участках оранжевой и коричневой линий. Из-за секвестра бюджета обе они сдвинуты по срокам на 2024 год; меняются даты и в основной схеме развития метрополитена, некоторые станции отложили на период после 2030 года. Ранее предполагалось, что новым генподрядчиком по строительству подземки в Петербурге будет совместное предприятие города и ВТБ «Метрострой Северной столицы», компания должна получить статус единственного поставщика. На данный момент процедура передачи ей контрактов, техники и штата из старого «Метростроя» так и не определена.

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