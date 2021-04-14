В Петербурге акционеры ОАО «Метрострой» избрали генерального директора без приставки «врио»

«В настоящее время формируется новый состав топ-менеджмента компании, проводится общесторонний аудит с целью дальнейшего привлечения в общество заемных средств и сокращения долговой нагрузки, — сообщает пресс-служба. — Ведется активная юридическая работа по защите прав организации в суде».

Как уточняет компания, в должность генерального директора он вступит 15 апреля.

На повторном общем собрании акционеров ОАО «Метрострой» в Петербурге 14 апреля избран генеральный директор. Им стал Иван Каргин, который ранее занимал должность врио руководителя предприятия.

Иван Каргин был избран врио гендиректора в январе, в должность вступил 3 февраля. Первая попытка избавить его от «временной» приставки провалилась из-за отсутствия необходимого числа участников собрания. Так что 14 апреля прошло повторное с пониженным кворумом.

С февраля 2013 по январь 2021 года Иван Каргин занимал должность заместителя председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, с 2013 года регулярно избирался в совет директоров ОАО «Метрострой», координировал вопросы петербургского метростроения.

«Метрострой» уже год находится под процедурой наблюдения в рамках дела о банкротстве. В качестве обязательств были предъявлены 19 миллиардов рублей, судом признаны порядка 6 миллиардов. 19 января суд должен был заслушать отчет временного управляющего и принять решение по введению конкурсного производства, однако после просьбы Смольного заседание было отложено на апрель, а после — на лето.

О других кадровых перестановках в «Метрострое» читайте в материале «Фонтанки».