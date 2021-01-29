Каргин, как и говорилось. Совет директоров «Метростроя» выбрал врио гендиректора из Смольного

Как сообщает компания 29 января, заседание совета директоров состоялось в заочной форме и в том составе, который был избран 22 января. Врио директора решено назначить с 3 февраля. «Иван Каргин будет руководить ОАО «Метрострой» до даты проведения общего собрания акционеров компании — 10 марта, — говорится в сообщении. — На общем собрании акционеров будет принято решение об избрании единоличного исполнительного органа — генерального директора».

Напомним, «Фонтанка» анонсировала назначение Ивана Каргина. «Метрострой» несколько месяцев существовал без совета директоров и гендиректора вследствие корпоративного конфликта и сорванного голосования по большинству вопросов годового собрания акционеров. В связи с этим в январе было собрано «повторное годовое собрание», на котором достаточно кворума в 30%, его обеспечили представители города в уставном капитале. Они избрали новый совет директоров.

При этом другие крупные акционеры в собрании не участвовали. Владелец 13,63% акций Константин Ерошенко, аффилированный со «Стройтрансгазом», подал два иска: в одном он требует признать принятые решения неправомочными, так как считает, что для созыва повторного собрания не было оснований; во втором просит понудить «Метрострой» созвать внеочередное собрание, где он выдвинет свою кандидатуру на должность гендиректора.