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Каргин, как и говорилось. Совет директоров «Метростроя» выбрал врио гендиректора из Смольного

Совет директоров ОАО «Метрострой» избрал врио генерального директора. Им стал заместитель председателя КРТИ Иван Каргин.

Как сообщает компания 29 января, заседание совета директоров состоялось в заочной форме и в том составе, который был избран 22 января. Врио директора решено назначить с 3 февраля. «Иван Каргин будет руководить ОАО «Метрострой» до даты проведения общего собрания акционеров компании — 10 марта, — говорится в сообщении. — На общем собрании акционеров будет принято решение об избрании единоличного исполнительного органа — генерального директора».

Напомним, «Фонтанка» анонсировала назначение Ивана Каргина. «Метрострой» несколько месяцев существовал без совета директоров и гендиректора вследствие корпоративного конфликта и сорванного голосования по большинству вопросов годового собрания акционеров. В связи с этим в январе было собрано «повторное годовое собрание», на котором достаточно кворума в 30%, его обеспечили представители города в уставном капитале. Они избрали новый совет директоров.

При этом другие крупные акционеры в собрании не участвовали. Владелец 13,63% акций Константин Ерошенко, аффилированный со «Стройтрансгазом», подал два иска: в одном он требует признать принятые решения неправомочными, так как считает, что для созыва повторного собрания не было оснований; во втором просит понудить «Метрострой» созвать внеочередное собрание, где он выдвинет свою кандидатуру на должность гендиректора.

Иван Каргин родился 11 ноября 1982 года. Является выпускником юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Начал свою карьеру в 2002 году с работы в коммерческих организациях, оказывающих юридические услуги. С 2007 года в течение трех лет занимал должность главного специалиста-юрисконсульта в Комитете экономического развития, промышленной политики и торговли, с 2010 года – начальника отдела правового обеспечения Комитета финансового контроля. В 2013 году вступил в должность заместителя председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (имущественные вопросы и нормативно-методическое обеспечение деятельности комитета).

© Фонтанка.Ру

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