В «Метрострое» кадровые перестановки. Советы по безопасности дает Герой России, запомнившийся сложным отношением к мосту Кадырова

Алексей Махотин с 1993 года возглавлял оперативно-боевое отделение СОБР РУБОП по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, впоследствии был переведён в систему регионального управления ГУИН Министерства юстиции Российской Федерации; был заместителем начальника по боевой и служебной подготовке отряда специального назначения «Тайфун», а также начальника оперативного отдела Управления собственной безопасности. Командировался на Кавказ во время обеих Чеченских войн. В 2001 году указом президента был удостоен звания Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».

Также награждён орденом Мужества, рядом медалей и именным оружием. Был проректором по режиму и безопасности Санкт-Петербургского государственного экономического университета. В 2016 году вышел из совета Героев Санкт-Петербурга после того, как мост через Дудергофский канал был назван в честь Ахмата Кадырова.

Новым лицом в «Метрострое» стал советник Захар Мороз, ранее он работал в Мосинжпроекте. Наконец, в предприятие вернулся Андрей Курин, который ранее занимался управлением проблемными активами компании, затем ушел из нее, а теперь курирует договорной отдел и юридическое управление.

По данным «Фонтанки», из «Метростроя» уходит финансовый директор Алчачак Малаховская. Она работала в компании много лет, раньше была главным экономистом и заместителем генерального директора по экономике и финансам. Собеседники «Фонтанки» утверждают, что близок к уходу замгендиректора по производству Сергей Сепитый — бывший директор ООО «СМУ-13 Метрострой».

Все эти перестановки происходят в преддверии главного назначения: врио гендиректора Иван Каргин должен избавиться от «временной» приставки. Собрание акционеров, на котором это должно было произойти, не состоялось из-за отсутствия кворума, так что теперь на середину апреля назначено повторное собрание с пониженным требованием к числу участников.