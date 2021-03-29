В «Метрострое» кадровые перестановки. Советы по безопасности дает Герой России, запомнившийся сложным отношением к мосту Кадырова

Алексей Махотин с 1993 года возглавлял оперативно-боевое отделение СОБР РУБОП по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, впоследствии был переведён в систему регионального управления ГУИН Министерства юстиции Российской Федерации; был заместителем начальника по боевой и служебной подготовке отряда специального назначения «Тайфун», а также начальника оперативного отдела Управления собственной безопасности. Командировался на Кавказ во время обеих Чеченских войн. В 2001 году указом президента был удостоен звания Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».
Также награждён орденом Мужества, рядом медалей и именным оружием. Был проректором по режиму и безопасности Санкт-Петербургского государственного экономического университета. В 2016 году вышел из совета Героев Санкт-Петербурга после того, как мост через Дудергофский канал был назван в честь Ахмата Кадырова.
Новым лицом в «Метрострое» стал советник Захар Мороз, ранее он работал в Мосинжпроекте. Наконец, в предприятие вернулся Андрей Курин, который ранее занимался управлением проблемными активами компании, затем ушел из нее, а теперь курирует договорной отдел и юридическое управление.
По данным «Фонтанки», из «Метростроя» уходит финансовый директор Алчачак Малаховская. Она работала в компании много лет, раньше была главным экономистом и заместителем генерального директора по экономике и финансам. Собеседники «Фонтанки» утверждают, что близок к уходу замгендиректора по производству Сергей Сепитый — бывший директор ООО «СМУ-13 Метрострой».
Все эти перестановки происходят в преддверии главного назначения: врио гендиректора Иван Каргин должен избавиться от «временной» приставки. Собрание акционеров, на котором это должно было произойти, не состоялось из-за отсутствия кворума, так что теперь на середину апреля назначено повторное собрание с пониженным требованием к числу участников.
«Метрострой» с августа 2020 года существовал без совета директоров и гендиректора. Представители Смольного в капитале компании в январе созвали повторное годовое собрание акционеров и выбрали новый совет. Вскоре был избран и врио гендиректора — им стал зампредседателя КРТИ Иван Каргин. Акционер Константин Ерошенко, с недавних пор больше не аффилированный с Геннадием Тимченко напрямую, оспаривает это решение в суде. Параллельно он сам пытался созвать через суд внеочередное собрание акционеров, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на должность директора, но в первой инстанции потерпел неудачу.
«Метрострой» уже год находится под процедурой наблюдения в рамках дела о банкротстве. В качестве обязательств были предъявлены 19 млрд рублей, судом признаны порядка 6 млрд. 19 января суд должен был заслушать отчет временного управляющего и принять решение по введению конкурсного производства, однако после просьбы Смольного заседание было отложено на апрель.
Несмотря на процедуру наблюдения, «Метрострой» продолжает работать на новых участках оранжевой и коричневой линий. Из-за секвестра бюджета оба они сдвинуты по срокам на 2024 год; меняются даты и в основной схеме развития метрополитена, некоторые станции отложили на период после 2030 года. Ранее предполагалось, что новым генподрядчиком по строительству подземки в Петербурге будет совместное предприятие города и ВТБ «Метрострой Северной столицы», компания должна получить статус единственного поставщика. На данный момент процедура передачи ей контрактов, техники и штата из старого «Метростроя» так и не определена.