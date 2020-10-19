Банкротство — дело семейное. В плановом крахе «дочки» «Метростроя» увидели многовато родственников

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив

ООО «СМУ-13 Метрострой» встало на скорбный путь банкротства еще 2 года назад. В июне 2019 года была введена процедура наблюдения, после этого в реестр кредиторов устремились все, кто считал, что предприятие ему сколько-нибудь должно. Всего на данный момент предъявили порядка 2 млрд рублей. В октябре 2019 года «СМУ-13 Метрострой» признали банкротом и назначили конкурсного управляющего, однако вскоре это решение отменили и вернулись к наблюдению. В этом состоянии пробыли год: на прошлой неделе суд вновь признал ООО «СМУ-13 Метрострой» банкротом.



Речь идет об одном из крупнейших дочерних обществ головного «Метростроя». «Строительно-монтажное управление-13» работало на авральной Невско-Василеостровской линии, которую гнали к чемпионату мира по футболу, а также занималось проходкой на оранжевой линии. Там работало полторы тысячи человек, а выручка в 2017 и 2018 годах тянулась к 3 млрд рублей, да и в 2019-м превысила миллиард. Однако, когда у «Метростроя» все стало совсем плохо, в предприятии стали думать над новыми формами оплаты, а также над сохранением трудовых коллективов входящих в банкротство «дочек». С этой целью начали создавать «обособленные подразделения» (ОП); так рабочие «СМУ №13 Метрострой» перекочевали в ОП ГСУ «Адмиралтейское».



«СМУ-13 Метрострой» на 70% принадлежит «Метрострою», на 20% — частному АО «СМУ-13», на 10% — ООО «Литер». Это самое АО «СМУ-13» тоже подало заявление о включении в реестр кредиторов, оно хочет получить свои 357 млн рублей. Другой крупный кредитор, СУ-121, заволновался и попросил привлечь к этой конкретной истории третьих лиц, однако суд не стал тянуть и 23 марта признал требование 357 млн обоснованным.



СУ-121 в данном случае действует в «спайке» с компанией «Беатон», которая тоже является кредитором и тоже не хочет принимать в свою дружную компанию АО «СМУ-13». Компания подала апелляцию, в которой можно выделить 2 пункта. Первый формальный: АО «СМУ-13» не предоставило документации о выполнении работ, за которые якобы ООО «СМУ-13 Метрострой» ему недоплатило. Второй — понятийный: две компании не только аффилированы, но еще и заключали договоры уже в условиях имущественного кризиса; так что если и удовлетворять требования кредитора, то в последнюю очередь. На апелляционную инстанцию все это впечатления не произвело, и летом 2020 года она подтвердила, что АО «СМУ-13» в своем праве.

В этом процессе обращает на себя внимание то, что сам должник нисколько не против заплатить искомые 357 млн рублей и жалобу «Беатона» не поддерживал. ЕГРЮЛ подсказывает, что компании связаны не только через идентичные аббревиатуры и долю в уставном капитале. Директором ООО «СМУ-13 Метрострой» является Сергей Сепитый, замгендиректора «Метростроя» и вообще человек опытный и яркий. Именно он в начале 2019 года вступил в получившую известность переписку с банком «Санкт-Петербург» после того, как 75 млн на зарплаты рабочим со счетов предприятия отозвали на арестованные счета «Метростроя». В том письме он эмоционально просил срочно прислать рекомендации — как сотрудникам жить без денег. «Вариант «3-П» (паперть, панель, преступление) заранее прошу не предлагать», — уточнял директор.



Соучредителями АО «СМУ-13 Метрострой» являются полные тезки сестры и супруги Сепитого. Надежда Сепитая, Ирина Стегний и Сергей Сепитый пересекаются не только в этой истории; они, к примеру, все числились учредителями уже не существующей компании «Интерстройпроект». Напомним, это название — как, впрочем, и СУ-121 — звучало в суде между «Метростроем» и налоговой. Инспекция демонстрировала, как в результате сомнительной бухгалтерии подземного строительства деньги оказывались на счетах в банке «Невастройинвест». Тогда он принадлежал бывшему гендиректору «Метростроя» Николаю Александрову, а летом у банка отозвали лицензию.



Нынешним директором АО «СМУ-13» является Максим Ломакин; еще недавно он руководил двумя компаниями — «АТП № 301» и «УМ № 103». Обе были выделены из АО «СМУ-13» в 2018 года; и обе учредили сыновья Сергея Сепитого. Сейчас они также являются соучредителями компании ООО «Проект Р 8», которое строит офисно-гостиничный комплекс за зданием администрации Московского района, на месте фабрики елочных игрушек. «Фонтанка» пыталась выяснить у Сергея Сепитого, как он сам оценивает эту ситуацию; однако ни через пресс-службу, ни от него лично оперативного комментария получить не удалось.



СУ-121 решило, что судьба 357 млн не должна решаться в узком кругу, и пошло в кассацию. В жалобе компания указала, что эта сумма складывается из якобы выполненных работ по 10 договорам, и предъявила претензии к отчетной документации по каждому. Это чтение для самых занудных — в частности, истец уверен, что договоры не должны были продлеваться по умолчанию, как с ними происходило. Это относится и к договору на перевозку от июля 2015 года, на который приходится львиная доля требований, более 200 млн. Кассация, вопреки ожиданиям, прислушалась. В постановлении от 15 октября говорится: определение арбитражного суда и апелляции отменить, дело направить на новое рассмотрение.



Характерно, что в банкротном деле участвует не только АО «СМУ-13» собственной персоной, но и несколько компаний, где этому предприятию принадлежит та или иная доля. Это ООО «Спецтрансстрой № 1», «Спецтрансстрой № 4», «Спецтрансстрой № 5», «Спецтрансстрой №8», «Спецтоннельстрой № 6», «Гражданстрой-12», «Строительное управление № 31» и другие. Объединяет их фигура гендиректора — Михаила Коршунова.



Напомним, головной «Метрострой» до стадии банкротства не дошел, но с зимы находится под наблюдением. В результате корпоративного конфликта компания оказалась без совета директоров и без гендиректора, сроки по важнейшему контракту на станцию «Горный институт» сдвинуты на год из-за нехватки финансирования. Параллельно сразу несколько компаний проявили интерес к метростроению в Петербурге, в частности компания «Стройтрансгаз» и ВТБ. Оба уже создали в городе по юрлицу с недвусмысленным названиями: «Метротрансстрой» и «Метрострой Северной столицы».



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»