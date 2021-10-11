10 дней на сборы. «Метрострою» официально сообщили, что он больше не нужен

По данным «Фонтанки», все письма отправлены 6 октября; авторами значатся комитет по развитию транспортной инфраструктуры или его подвед — дирекция транспортного строительства — в зависимости от того, кто формально выступал стороной того или иного контракта. Если брать главное, заказчик во всех случаях в одностороннем порядке отказывается от исполнения договора. На то, чтобы смириться с этим, у компании-банкрота времени — до конца недели.
На слуху два действующих контракта «Метростроя»: оранжевая линия от «Спасской» до «Горного института» транзитом через «Театральную» и первый кусочек коричневой линии — от «Путиловской» до «Юго-Западной» (или «Казаковской»). Оба в прошлом году отодвинулись по срокам исполнения — до конца 2024 года. Если брать Красносельско-Калининскую (коричневую), то там, согласно письму КРТИ, сделано 35% от запланированного, а из 38 млрд рублей освоены 13 млрд.
«Метрострой» планово и безапелляционно отодвигают от контрактов в пользу новой компании города и ВТБ («Метрострой Северной столицы»), но для расторжения все равно нужны формальные поводы. И их хватает, достаточно заглянуть в календарный план работ. К 1 сентября 2020 года не построен наклонный ход на «Казаковской», к 1 июля 2021 года не усилены окрестные здания; ну и жители дома № 96 по Ленинскому проспекту тоже поучаствуют в крахе предприятия — у них так и не появилось шумозащитного остекления, и теперь это — одна из трех фатальных «промашек» «Метростроя». «Становится очевидным, — задумчиво пишет КРТИ, — что работы в срок до 15 декабря 2024 года выполнены не будут».
Лахтинско-Правобережный (оранжевый) перегон исполнен на 64%, но здесь грехов у подрядчика нашли куда больше. Это срыв сроков по вестибюлю на Большом проспекте В.О., по сооружению шахт и технических объектов, а также — по пресловутой «Театральной», которой нет как нет. По деньгам, на первый взгляд, освоение пристойное — более 13 млрд рублей из 28 млрд. Но это лукавство: составленные 5 лет назад сметы устарели (если вообще когда-то были актуальны) — и устарели принципиально. В новой адресной инвестиционной программе значатся совершенно другие суммы: 58 млрд на участок коричневой линии, 36 млрд — оранжевой.
Действующие станции «Дунайская» и «Беговая» напоминают: все течет и ничего не меняется. Так что еще два письма Смольного касаются вроде бы исполненных, но не доведенных до конца контрактов. Первый — это футбольный отрезок Невско-Василеостровской линии от «Приморской» до «Беговой» через «Новокрестовскую». История о тысяче дефектов, с которыми его сдали к чемпионату мира по футболу, превратилась в городской фольклор, после мундиаля здесь провели еще и чемпионат Европы, «Новокрестовская» стала «Зенитом» и несколько раз сменила режим работы (сейчас не действует по будням, только по выходным и во время матчей петербургской команды) — но траволаторы по-прежнему стоят, а плитку по-прежнему снимают от греха подальше. Шершавым языком смольнинского письма это выражается в формуле «окончание срока действия контракта не влечет за собой прекращение обязательств сторон». Сам контракт выдохся в конце 2018 года, но из 32 млрд рублей все еще не использованы 2 млрд.
Собственно, с 2018 года дирекция и судится с «Метростроем»: часть неиспользованной суммы она готова отнести к экономии по контракту, но остальное требует сделать, доделать или отразить в документах. В июне 2021 года суд дал уже обреченной компании 60 дней на все про все, и та — вот так сюрприз — не смогла обеспечить нужную «численность работников» и «темп производства работ».
Второй контракт — многострадальный участок Фрунзенского радиуса от «Международной» до «Шушар». Сроки по нему переносились, открытие срывалось прямо в день церемонии, но применения 1,7 млрд рублей на запущенных в 2019 году станциях до сих пор не нашли (из 34 млрд рублей сметы). На станциях «Проспект Славы» и «Дунайская» не завершена отделка служебных помещений, не закончен монтаж и пусконаладка вентиляции, отопления, архитектурного освещения, систем связи, траволаторов. На «Шушарах» в дополнение к этому не завершено остекление козырьков, нет молниезащиты и т.д. Из 1215 замечаний устранены лишь 512. Дальше — все как с зеленой веткой: был суд, было решение, рабочих не хватает, темпов недостаточно. В общем — расторжение.
На самом деле, предыдущий участок той же линии — от «Садовой» до «Международной» — тоже не завершен: в шахтах, перегонных тоннелях, вентсбойках, санузлах не готово то одно, то другое — водопровод, канализация, пожарная сигнализация, противодымные ворота. Работ еще на 200 млн, но выполнять их теперь тоже будет не «Метрострой».
Оставшиеся три контракта — технические: замена оборудования и конструкций на двух шахтах — № 201 и № 307, а также горно-экологический мониторинг при стройке Красносельско-Калининской линии.
В нескольких письмах указано на отсутствие обеспечения со стороны «Метростроя», во всех — о решении суда, который 31 августа признал компанию банкротом и ввел в ней конкурсное управление. В тот же день, что ушли письма из КРТИ, «Метрострой Северной столицы» вошел в банкротное дело старого «Метростроя» как тяжеловес: суд удовлетворил его ходатайство и заменил на МССС двух других кредиторов «Метростроя» — ООО «ТАСК» с требованиями на 400 млн и АО «Банк Россия» — на 3,1 млрд.
Уже сейчас, по словам источника «Фонтанки», как таковая стройка остановлена, рабочие поддерживают площадки в безаварийном состоянии. Но официально решение об одностороннем отказе от исполнения контрактов вступает в силу через 10 дней после извещения, то есть в ближайшие выходные.
Вероятно, тогда же — или в понедельник — должен быть заключен и новый контракт с «Метростроем Северной столицы», чтобы объекты повышенной опасности не простаивали без формального подрядчика. Процедура недолгая — МССС получил статус единственного поставщика и тем освободился от тягот конкурса.
Общие контуры этого контракта известны: в пределе — 603 млрд рублей, 30-процентное авансирование, отсутствие обеспечения, 37 объектов. Работать будут сотрудники «Метростроя» — по словам МССС, 72% их уже сменили трудовую прописку. По данным «Фонтанки», один из сценариев таков: контракт заключают на срок до октября 2023 года, благо бюджет просматривается на это время, а затем продлевают — уже до 2033-го. Исходят при этом из ориентировочных сроков строительства: станция глубокого заложения — 6,5 лет, мелкого заложения — 4,5 года.
Смольный ранее сильно нарастил объем адресной программы по метрополитену, а затем пообещал добавить еще и выделять по 50 млрд рублей ежегодно. Впрочем, непосредственно в 2022-м объектов и проектов и под заветный полтинник может не найтись. В этом случае в бюджете на следующий год останутся заложенные в проект бюджета 28 млрд.
Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»