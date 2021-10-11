10 дней на сборы. «Метрострою» официально сообщили, что он больше не нужен

«Метрострой» планово и безапелляционно отодвигают от контрактов в пользу новой компании города и ВТБ («Метрострой Северной столицы»), но для расторжения все равно нужны формальные поводы. И их хватает, достаточно заглянуть в календарный план работ. К 1 сентября 2020 года не построен наклонный ход на «Казаковской», к 1 июля 2021 года не усилены окрестные здания; ну и жители дома № 96 по Ленинскому проспекту тоже поучаствуют в крахе предприятия — у них так и не появилось шумозащитного остекления, и теперь это — одна из трех фатальных «промашек» «Метростроя». «Становится очевидным, — задумчиво пишет КРТИ, — что работы в срок до 15 декабря 2024 года выполнены не будут».



Лахтинско-Правобережный (оранжевый) перегон исполнен на 64%, но здесь грехов у подрядчика нашли куда больше. Это срыв сроков по вестибюлю на Большом проспекте В.О., по сооружению шахт и технических объектов, а также — по пресловутой «Театральной», которой нет как нет. По деньгам, на первый взгляд, освоение пристойное — более 13 млрд рублей из 28 млрд. Но это лукавство: составленные 5 лет назад сметы устарели (если вообще когда-то были актуальны) — и устарели принципиально. В новой адресной инвестиционной программе значатся совершенно другие суммы: 58 млрд на участок коричневой линии, 36 млрд — оранжевой.



Действующие станции «Дунайская» и «Беговая» напоминают: все течет и ничего не меняется. Так что еще два письма Смольного касаются вроде бы исполненных, но не доведенных до конца контрактов. Первый — это футбольный отрезок Невско-Василеостровской линии от «Приморской» до «Беговой» через «Новокрестовскую». История о тысяче дефектов, с которыми его сдали к чемпионату мира по футболу, превратилась в городской фольклор, после мундиаля здесь провели еще и чемпионат Европы, «Новокрестовская» стала «Зенитом» и несколько раз сменила режим работы (сейчас не действует по будням, только по выходным и во время матчей петербургской команды) — но траволаторы по-прежнему стоят, а плитку по-прежнему снимают от греха подальше. Шершавым языком смольнинского письма это выражается в формуле «окончание срока действия контракта не влечет за собой прекращение обязательств сторон». Сам контракт выдохся в конце 2018 года, но из 32 млрд рублей все еще не использованы 2 млрд.

Собственно, с 2018 года дирекция и судится с «Метростроем»: часть неиспользованной суммы она готова отнести к экономии по контракту, но остальное требует сделать, доделать или отразить в документах. В июне 2021 года суд дал уже обреченной компании 60 дней на все про все, и та — вот так сюрприз — не смогла обеспечить нужную «численность работников» и «темп производства работ».



Второй контракт — многострадальный участок Фрунзенского радиуса от «Международной» до «Шушар». Сроки по нему переносились, открытие срывалось прямо в день церемонии, но применения 1,7 млрд рублей на запущенных в 2019 году станциях до сих пор не нашли (из 34 млрд рублей сметы). На станциях «Проспект Славы» и «Дунайская» не завершена отделка служебных помещений, не закончен монтаж и пусконаладка вентиляции, отопления, архитектурного освещения, систем связи, траволаторов. На «Шушарах» в дополнение к этому не завершено остекление козырьков, нет молниезащиты и т.д. Из 1215 замечаний устранены лишь 512. Дальше — все как с зеленой веткой: был суд, было решение, рабочих не хватает, темпов недостаточно. В общем — расторжение.



На самом деле, предыдущий участок той же линии — от «Садовой» до «Международной» — тоже не завершен: в шахтах, перегонных тоннелях, вентсбойках, санузлах не готово то одно, то другое — водопровод, канализация, пожарная сигнализация, противодымные ворота. Работ еще на 200 млн, но выполнять их теперь тоже будет не «Метрострой».



Оставшиеся три контракта — технические: замена оборудования и конструкций на двух шахтах — № 201 и № 307, а также горно-экологический мониторинг при стройке Красносельско-Калининской линии.