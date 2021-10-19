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Исполнение прекращено. Петербургский «Метрострой» больше не работает под землей

Власти Петербурга расторгли контракты с «Метростроем» на строительство метро

Контракты с петербургским «Метростроем» на работы по строительству метро и переоборудованию шахт официально расторгнуты. Подписания соглашения с его преемником ждут на днях.

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Информация о том, что исполнение контрактов прекращено, официально опубликована в системе госзакупок 19 октября. В качестве причин указано решение заказчика «в связи с неисполнением обязательств».

«Фонтанка» писала о том, что Смольный направил восемь писем «Метрострою» о расторжении контрактов, среди которых — соглашение на строительство оранжевой, зеленой, фиолетовой и коричневой линий. Контракт с единственным поставщиком, «Метростроем Северной столицы», предполагается подписать на днях, после совета директоров и собрания акционеров компании.

Общие контуры этого контракта известны: в пределе — 603 млрд рублей, 30-процентное авансирование, отсутствие обеспечения, 37 объектов. Работать будут сотрудники «Метростроя» — по словам МССС, более 3 тысяч уже сменили трудовую прописку.

Напомним, статуса единственного поставщика для МССС запросили губернатор Александр Беглов и глава ВТБ Андрей Костин. Он позволит компании гарантированно получить контракты на строительство метро после того, как аналогичные договоры расторгнут с «Метростроем» как с банкротом. Этот вариант содержится в соответствующей дорожной карте. Президент Владимир Путин поручил главе правительства определиться с поставщиком для Петербурга до 1 октября.

«Метрострой» 31 августа был признан банкротом, в компании введено конкурсное управление, объем требований в реестре кредиторов превышает 6 млрд рублей.

Ранее Смольный принял решение не спасать компанию, а перевести в управляемое банкротство, чтобы передать людей и технику новому совместному предприятию Смольного и ВТБ — «Метрострой Северной столицы». МССС выкупил право требования долгов у крупнейших кредиторов предприятия и подал ходатайство о замене стороны в деле, чтобы фактически возглавить банкротный процесс. Чиновники утверждают, что готовы трудоустроить в МССС сотрудников «Метростроя», туда же должно перейти имущество должника, необходимое для строительства.

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Комментарии (6)

260543981
Какая прелесть. Все таки растащили последнее государственное предприятие. Сейчас столько народу повеситься. Градообразубшее предприятие и правительство его нагнуло. Кому-то явно нуженно бабла с воздуха поднять.
Danik
Ждём к НГ десяток новых станций!
Только к какому НГ и где?
Веры в свершения нового МС нет.
Давно бы уж копали и заказывали оборудование вовсю. При таких-то гарантиях и суммах финансирования!
Денеб
Одну шарашку обанкротили.... Скоро создадут новую... Потом разворуют и обанкротят... И так до бесконечности... пока несменяемый у власти...
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