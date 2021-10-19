Исполнение прекращено. Петербургский «Метрострой» больше не работает под землей

Информация о том, что исполнение контрактов прекращено, официально опубликована в системе госзакупок 19 октября. В качестве причин указано решение заказчика «в связи с неисполнением обязательств».



«Фонтанка» писала о том, что Смольный направил восемь писем «Метрострою» о расторжении контрактов, среди которых — соглашение на строительство оранжевой, зеленой, фиолетовой и коричневой линий. Контракт с единственным поставщиком, «Метростроем Северной столицы», предполагается подписать на днях, после совета директоров и собрания акционеров компании.