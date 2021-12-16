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На «Беговой» запустили последний неработавший траволатор

На станции метро «Беговая» в Петербурге 16 декабря запустили в работу последний траволатор из тех, что были закрыты на реконструкцию. Ранее в ноябре — декабре ожили траволаторы и эскалаторы на «Проспекте Славы» и «Дунайской».

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Как сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, в ходе ремонта траволатора на «Беговой» устранили «неполадки, возникавшие из-за конструктивных особенностей машины». Специалисты эскалаторной службы метрополитена заменили тяговые цепи пассажирских конвейеров, а также смонтировали противоскользящее покрытие — из-за наледи, образовывавшейся в районе настила, пассажиры падали и получали ушибы.

Комитет по транспорту Петербурга

О проблемах с траволаторами и эскалаторами на введенных в 2018–2019 годах станциях метро «Фонтанка» рассказывала неоднократно. Конвейеры на «Беговой» закрыли на реконструкцию через три месяца после запуска. Не смогли наладить их работу и на станциях «Проспект Славы» и «Дунайская». Ход ремонта взял под личный контроль председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков, отремонтировать траволаторы Смольный пообещал до конца года. В ноябре были запущены траволаторы и эскалаторы на «Проспекте Славы», а в начале декабря — четыре траволатора на «Дунайской».

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Комментарии (4)

James Cook
Не прошло и 2 года
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Надолго ли...
мухомор
а где г-н Беглов с ленточкой?
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