На «Беговой» запустили последний неработавший траволатор

Как сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, в ходе ремонта траволатора на «Беговой» устранили «неполадки, возникавшие из-за конструктивных особенностей машины». Специалисты эскалаторной службы метрополитена заменили тяговые цепи пассажирских конвейеров, а также смонтировали противоскользящее покрытие — из-за наледи, образовывавшейся в районе настила, пассажиры падали и получали ушибы.
Комитет по транспорту Петербурга
О проблемах с траволаторами и эскалаторами на введенных в 2018–2019 годах станциях метро «Фонтанка» рассказывала неоднократно. Конвейеры на «Беговой» закрыли на реконструкцию через три месяца после запуска. Не смогли наладить их работу и на станциях «Проспект Славы» и «Дунайская». Ход ремонта взял под личный контроль председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков, отремонтировать траволаторы Смольный пообещал до конца года. В ноябре были запущены траволаторы и эскалаторы на «Проспекте Славы», а в начале декабря — четыре траволатора на «Дунайской».