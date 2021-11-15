Отремонтировать траволаторы на «Беговой», «Проспекте Славы» и «Дунайской» обещают до конца года

Восстановить работу траволаторов на станциях метро «Беговая», «Проспект Славы» и «Дунайская» планируется до конца 2021 года. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.



Отмечается, что вопрос взял под личный контроль глава ведомства Кирилл Поляков. В понедельник он посетил «Беговую» и проверил, как идут работы там.



«Специалистам Эскалаторной службы метрополитена необходимо осуществить замену тяговых цепей пассажирских конвейеров, а также осуществить монтаж противоскользящего покрытия. Поставка необходимого оборудования ожидается в срок до конца ноября», — говорится в сообщении.