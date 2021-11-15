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Отремонтировать траволаторы на «Беговой», «Проспекте Славы» и «Дунайской» обещают до конца года

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Восстановить работу траволаторов на станциях метро «Беговая», «Проспект Славы» и «Дунайская» планируется до конца 2021 года. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

Отмечается, что вопрос взял под личный контроль глава ведомства Кирилл Поляков. В понедельник он посетил «Беговую» и проверил, как идут работы там.

«Специалистам Эскалаторной службы метрополитена необходимо осуществить замену тяговых цепей пассажирских конвейеров, а также осуществить монтаж противоскользящего покрытия. Поставка необходимого оборудования ожидается в срок до конца ноября», — говорится в сообщении.

Траволаторы на станции метро «Беговая» закрыли на реконструкцию в августе 2018 года, спустя три месяца после открытия станции. Они представляют собой бесступенчатую дорожку для пешеходов, которая позволила бы пассажирам не подниматься по крутой лестнице, а покинуть вестибюль без особых усилий.

В конце августа 2021 года депутат ЗакСа Борис Вишневский со ссылкой на КРТИ рассказал, что траволаторы на «Беговой» заработают 31 октября. 10 ноября их снова приостановили, чтобы просушить поручень.

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Комментарии (2)

O-o!
Личный контроль - он такой!
Какие, блин, новые станции.. как бы они не рухнули на стадии разрезания ленточки, если до приемки дойдет! Джамшут уже не приедет, у него дома зарплата неплохая стала, а здешние все только руками водить обучены, и пальчики слюнявить для подсчета
Яхта
За чей счет банкет??? Ворье на ворье!
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