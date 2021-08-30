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Три года ждут. Траволаторы на «Беговой» запустят в конце октября

Стало известно, когда заработают траволаторы на «Беговой»

Траволаторы на станции метро «Беговая» запустят 31 октября. Об этом сообщается в ответе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры на запрос депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского.

«Ввод в эксплуатацию пассажирских конвейеров на вышеуказанных станциях будет выполнен после завершения всех пусконаладочных работ и технического освидетельствования <…> Плановый срок ввода в эксплуатацию — 31.10.2021», — говорится в ответе комитета.

В КРТИ добавили, что такой срок обусловлен длительностью изготовления и поставки необходимых комплектующих. До этого траволаторы обещали открыть 15 июля, однако они так и не заработали.

Траволаторы на станции метро «Беговая» закрыли на реконструкцию в августе 2018 года, спустя три месяца после открытия станции. Они представляют собой бесступенчатую дорожку для пешеходов, которая позволила бы пассажирам не подниматься по крутой лестнице, а покинуть вестибюль без особых усилий.

Саму станцию, как и «Новокрестовскую», строили экстренно к ЧМ-2018 по футболу. Спустя полгода после их сдачи ГУП «Петербургский метрополитен» предъявило к двум объектам более 1 000 претензий. На «Беговой» регулярно замечали протечки, как объясняли в «Метрострое», это связано с мелким заложением станции.

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Комментарии (5)

James Cook
А зачем принимали с недоработками.? Запугали.?
Karl111
Когда Дунайскую закроют на ремонт?
ego
А на пр.Славы когда?!!
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