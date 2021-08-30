Три года ждут. Траволаторы на «Беговой» запустят в конце октября

Траволаторы на станции метро «Беговая» запустят 31 октября. Об этом сообщается в ответе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры на запрос депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского.



«Ввод в эксплуатацию пассажирских конвейеров на вышеуказанных станциях будет выполнен после завершения всех пусконаладочных работ и технического освидетельствования <…> Плановый срок ввода в эксплуатацию — 31.10.2021», — говорится в ответе комитета.



В КРТИ добавили, что такой срок обусловлен длительностью изготовления и поставки необходимых комплектующих. До этого траволаторы обещали открыть 15 июля, однако они так и не заработали.

