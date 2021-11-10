Дождливый день намочил стены «Беговой». Траволатор приостановили, чтобы просушить поручень

В Петербурге на станции «Беговая» зеленой ветки метрополитена перестал работать траволатор. Пассажирский конвейер временно вывели из эксплуатации из-за внешнего воздействия — вода капает по стенам из-за протечек и попадает на его поручни.



«Вновь запустят траволатор, возможно, через 40 минут. Службы делают все, чтобы просушить поручень и сделать своими силами водоотведение, но по-прежнему данный наклон находится на гарантии у «Метростроя», — заявила 10 ноября представитель подземки Юлия Шавель.

