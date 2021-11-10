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Дождливый день намочил стены «Беговой». Траволатор приостановили, чтобы просушить поручень

На станции метро «Беговая» в Петербурге приостановили траволатор для пассажиров

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В Петербурге на станции «Беговая» зеленой ветки метрополитена перестал работать траволатор. Пассажирский конвейер временно вывели из эксплуатации из-за внешнего воздействия — вода капает по стенам из-за протечек и попадает на его поручни.

«Вновь запустят траволатор, возможно, через 40 минут. Службы делают все, чтобы просушить поручень и сделать своими силами водоотведение, но по-прежнему данный наклон находится на гарантии у «Метростроя», — заявила 10 ноября представитель подземки Юлия Шавель.

Недавно, 5 ноября, станцию метро «Беговая» также подтопило. Об этом рассказывали очевидцы в группе «Неизданное | Санкт-Петербург».

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Комментарии (7)

James Cook
Позорище
YUZ
Не долго совсем проработал он после повторного пуска. Облицовочная плитка там тоже немногим дольше держится. Станция предназначена только для сухой погоды. Позорное лепилово феодальных наместников.
Достойными памятниками нашей нормальной Петербургской политической системы и власти 1997 - 2003 служат людям станции метро и объекты того периода.
Muxpeh
Надо её переименовать в Бегловую. И либо совсем закроют как стыд и позор или неожиданно найдутся и деньги и желание отремонтировать нормально.
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