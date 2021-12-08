FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-10°C/Завтра: -13
74.14р83.71р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

Траволаторы ожили на «Дунайской». Очередь за «Беговой»

3
Печать

На станции метро «Дунайская», введенной в эксплуатацию в 2019 году, наконец заработали траволаторы. Ранее они проснулись и по другому «фиолетовому» адресу.

Как сообщил 8 декабря комитет по транспорту Петербурга, работоспособность всех четырех конвейеров восстановлена, они отданы под полную пассажирскую нагрузку.

Смольный обещал запустить до конца года траволаторы на трех проблемных станциях. Ранее они заработали на «Проспекте Славы», остается «Беговая». Ремонт ведется силами ГУП «Петербургский метрополитен».

«Фонтанка» неоднократно рассказывала о проблемах с траволаторами на введенных в 2018–2019 годах станциях метро. На «Беговой» их закрыли на реконструкцию спустя три месяца после запуска, не работали они и на станциях Фрунзенско-Приморской линии.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Komarinsk2019
Когда их в прошлый раз запустили после года простоя, они несколько дней проработали.
KatarinaWLM
возможно я чего-то не понимаю, но на Беговой траволаторы работают уже несколько недель, на обоих входах-выходах.
Tattiana
Ура! Не прошло и 3-х лет.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1