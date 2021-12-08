Траволаторы ожили на «Дунайской». Очередь за «Беговой»

На станции метро «Дунайская», введенной в эксплуатацию в 2019 году, наконец заработали траволаторы. Ранее они проснулись и по другому «фиолетовому» адресу.



Как сообщил 8 декабря комитет по транспорту Петербурга, работоспособность всех четырех конвейеров восстановлена, они отданы под полную пассажирскую нагрузку.



Смольный обещал запустить до конца года траволаторы на трех проблемных станциях. Ранее они заработали на «Проспекте Славы», остается «Беговая». Ремонт ведется силами ГУП «Петербургский метрополитен».

