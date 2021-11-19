На станции метро «Проспект Славы» снова заработали траволаторы

Как уточнили в комтрансе, в ходе ремонтных работ был завершён монтаж балюстрады и восстановлена работоспособность пассажирских конвейеров. В настоящий момент два траволатора уже работают, ещё один обещают отремонтировать в ближайшее время. Всего на станции пассажиров обслуживают 8 конвейеров.
Комитет по транспорту г. Санкт-Петербурга
Ремонт траволаторов на «Проспекте Славы», «Дунайской» и «Беговой» ведётся силами СПб ГУП «Петербургский метрополитен».
Ранее «Фонтанка» писала, что отремонтировать сломавшиеся траволаторы на трёх станциях петербургского метро власти пообещали до конца этого года.