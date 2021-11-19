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На станции метро «Проспект Славы» снова заработали траволаторы

Траволаторы на станции метро «Проспект Славы» запущены в работу после ремонта. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщили в комитете по транспорту Петербурга.

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Как уточнили в комтрансе, в ходе ремонтных работ был завершён монтаж балюстрады и восстановлена работоспособность пассажирских конвейеров. В настоящий момент два траволатора уже работают, ещё один обещают отремонтировать в ближайшее время. Всего на станции пассажиров обслуживают 8 конвейеров.

Комитет по транспорту г. Санкт-Петербурга

Ремонт траволаторов на «Проспекте Славы», «Дунайской» и «Беговой» ведётся силами СПб ГУП «Петербургский метрополитен».

Ранее «Фонтанка» писала, что отремонтировать сломавшиеся траволаторы на трёх станциях петербургского метро власти пообещали до конца этого года.

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Комментарии (4)

265936132
Починили то, на что ещё и гарантийный срок не должен был успеть закончиться. Герои.
Аппаратчик мокрой классификации
Это просто подвиг какой-то!!!
domepic
Молодцы. В метро должно всё работать как часы. Когда что-то сломано надолго в метро, это наводит на мысли что за метро никто не следит.
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