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Беглов довел расходы на метростроение до 30 млрд в 2022 году. В списке появились «Сосновая Поляна» и ремонт «Чернышевской»

В Петербурге увеличили расходы на строительство метро

Губернатор Петербурга Александр Беглов в рамках поправки в проект бюджета города на 2022–2024 гг. увеличил расходы на строительство подземки. В следующем году хотят наконец разобраться с уже построенным и приступить к отложенному.

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Согласно проекту поправки, адресная инвестиционная программа города в отношении метро увеличивается в 2022 году с 28,3 млрд до 30 млрд рублей. В 2023 году к 34 млрд добавили еще 21,1 млрд; в 2024-м к 32,4 млрд приписали 22,6 млрд.

В планах на следующий год появились изменения по сравнению с проектом бюджета, одобренным в первом чтении. В частности, возникла строчка об участке Красносельско-Калининской линии от «Казаковской» до «Сосновой Поляны». Из 93 млрд общей стоимости на 2022 год вписаны 800 млн. Одновременно почти целиком снимают финансирование другого участка этой же линии — «Путиловская»–«Каретная». Из нового также ремонт «Чернышевской» с заменой эскалаторов, который анонсировали в метрополитене: 600 млн и 1,5 млрд в 2022 в 2023 годах соответственно.

Пусть символически, но в 2022 год вписали и вестибюль «Театральной», хотя серьезно осваивать его 13-миллиардную смету начнут только в 2023 году. Кроме того, в проект бюджета 2022 года вписали реконструкции тяговой сети и замену оборудования вентиляционных шахт.

Обращает на себя внимание также рост расходов на уже построенные участки Невской-Василеостровской и Фрунзенско-Приморской линий. На каждый заложено по 1,3 млрд в 2022 году; вероятно, предполагается закрыть вопрос с многочисленными недоделками на протекающих станциях.

Ранее губернатор обещал довести трехлетние расходы на метростроение до 150 млрд рублей за счет налоговых поступлений от переехавшего в Петербург «Газпрома». При этом план-минимум по строительству подземки расписан до 2045 года — с ним можно ознакомиться по ссылке.

На прошлой неделе Смольный подписал контракт с новым подрядчиком города — «Метростроем Северной столицы» — как с единственным поставщиком в части строительства, проектирования и реконструкции. Правительственное постановление об этом статусе вышло в октябре. В нем же содержались условия привлечения компании к работе и перечень объектов: в пределе — 603 млрд рублей, 30-процентное авансирование, отсутствие обеспечения, 37 адресов. Перед этим Смольный расторг все договоры со старым «Метростроем», который находится в банкротстве.

Новый контракт с МССС не опубликован. Как сообщил «Фонтанке» глава КРТИ Андрей Левакин, «заключенный государственный контракт содержит, в том числе, и информацию, составляющую государственную тайну, то есть носит закрытый характер».

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Комментарии (7)

IvanIvanov
Пока они думают над бюджетами, город пухнет в разные стороны и требует станции там, где даже думать не начинали. Зато безустанно проектируются по сути не актуальные Боровая, Броневая, Каретная и т.д. Ведь понятно, что в историческом центре очень сложно строить метро! Окраины захлебываются- один Юго-Запад чего только стоит! А Конец Комендантского/Парашютной? Кудростан в конце концов! Да куда не плюнь- везде адский ад по транспорту. Но это все для правительства здорового человека, а не курильщика.
ДуремарСПб.
Мистер Сбеглоу,при любой другой власти сидел бы в тюрьме.
teodor
Бехлов дешевый, безусый врун однако!))
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