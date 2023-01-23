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    Оборудование для строительства новых станций метро в Петербурге может поставить Обуховский завод

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    Проходческие щиты и другое оборудование для строительства новых станций метро в Петербурге «Метрострою Северной столицы» может поставить «Алмаз-Антей». По данным «Фонтанки», в соответствующем конкурсе участвует АО «Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» — Обуховский завод».

    Речь идет о двух проходческих комплексах для однопутных тоннелей и нескольких укладчиках тюбингов. Закупку МССС объявил 12 января, стартовая цена составила 2,372 млрд рублей. Оборудование предполагается распределить между коричневой и фиолетовой линиями метро, где в скором времени предполагается начало строительства новых участков и станций. Зеленую линию будут прокладывать к станции «Планерная» с помощью более габаритного щита «Надежда», который специально предназначен для двухпутных участков.

    О том, что шансы на торгах у «Алмаза-Антея» не нулевые, говорит и заявление, которое 23 января сделал в радиоэфире губернатор Александр Беглов: «Город поддерживает предприятие заказами и совместными инвестпроектами. Обуховский завод изготовил уникальные детали и механизмы для ремонта Биржевого моста взамен импортных. Сейчас предприятие помогает «Метрострою Северной столицы» обновлять проходческую технику».

    «Фонтанка» неоднократно рассказывала о ближайших планах «Метростроя Северной столицы». Первым новым для города строительством должен стать участок Невско-Василеостровской линии до станции «Планерная». Она должна стать пересадочной со станцией фиолетовой линии «Шуваловский проспект» — для этого участка, в частности, МССС и объявил запрос предложений на покупку щитов и комплексов укладки.

    На коричневой линии сейчас строится первый участок от «Юго-Западной» до «Путиловской», он должен быть введен в 2024 году. После этого стройка должна продолжиться в обе стороны: на юго-запад в сторону будущей станции «Сосновая Поляна» и на северо-восток — в сторону станции «Обводный канал — 2» (она же «Каретная»).

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