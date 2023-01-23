Оборудование для строительства новых станций метро в Петербурге может поставить Обуховский завод

Проходческие щиты и другое оборудование для строительства новых станций метро в Петербурге «Метрострою Северной столицы» может поставить «Алмаз-Антей». По данным «Фонтанки», в соответствующем конкурсе участвует АО «Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» — Обуховский завод».



Речь идет о двух проходческих комплексах для однопутных тоннелей и нескольких укладчиках тюбингов. Закупку МССС объявил 12 января, стартовая цена составила 2,372 млрд рублей. Оборудование предполагается распределить между коричневой и фиолетовой линиями метро, где в скором времени предполагается начало строительства новых участков и станций. Зеленую линию будут прокладывать к станции «Планерная» с помощью более габаритного щита «Надежда», который специально предназначен для двухпутных участков.