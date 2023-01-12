«Метрострой Северной столицы» закупает новые проходческие щиты. Уже известно, в какую сторону они будут «копать»

«Метрострой Северной столицы» объявил крупную закупку техники для нового строительства подземки. В списке — проходческие комплексы и агрегаты для укладки тюбингов в тоннелях.

Запрос котировок объявлен 12 января, стартовая цена — 2,372 млрд рублей. В списке — целый набор техники с разбивкой на конкретные линии. Для Красносельско-Калининской (коричневой) линии метро требуются проходческий щит диаметром 5,63 метра, 15 укладчиков тюбингов различных диаметров, а также еще один укладчик для наклонного хода, где располагаются эскалаторы. Для Фрунзенско-Приморской (фиолетовой) линии — аналогичный комплект, только укладчиков тюбингов меньше, всего 4. Срок поставки — 26 месяцев с даты получения заявки.



Напомним, ранее город как главный акционер уже направлял «Метрострою Северной столицы» 7,1 млрд рублей на оборудование, а в конце 2022 года в рамках корректировки бюджета еще 14,1 млрд вписали как средства для выкупа техники и прочего имущества старого «Метростроя». Сейчас у МССС в аренде находится проходческий щит «Надежда», который «Метрострой» использовал при строительстве двухпутных тоннелей Невско-Василеостровской и Фрунзенско-Приморской линий. Но он значительно больше тех, которые компания собралась закупать сейчас для однопутных, и его предполагается применять на строительстве продолжения зеленой линии.

