Как будет выглядеть «объявленная» накануне станция «Горный институт»

«Метрострой Северной столицы» накануне запросил котировки у потенциальных подрядчиков на строительство вестибюля станции «Горный институт» и пешеходного перехода для нее. Построить его хотят к январю 2024 года, а саму станцию сдать в конце того же года. «Фонтанка» показывала, как строительство идет сейчас . Посмотрите, что хотят построить.

Параллельно между «Горным институтом» и «Спасской» строится под землей «Театральная» . Она до 2026 года будет работать на прогон — поезда будут проезжать ее без остановки. Лишь через 2 года после запуска всего участка, по планам Смольного, она тоже обзаведется выходом и вестибюлем, даже не одним. Для первого место концептуально определено — угол Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов, там, где сейчас дома быта. По поводу второго советовались с горожанами — они проголосовали за размещение на Театральной площади . Ранее против такого варианта высказался художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.

Дальше оранжевую линию хотят вести на северо-запад — в планах на 2030 год открытие участка «Горный институт» — «Гавань» — «Морской фасад».



На юге города одновременно идет строительство «Юго-Западной» («Казаковской») и «Путиловской» (пересадочная с «Кировским заводом»). С этого участка начнется Красносельско-Калининская (или коричневая) линия.



Подробнее о том, каковы ближайшие планы города на строительство метро и какие он видит проблемы — читайте в материалах «Фонтанки».

