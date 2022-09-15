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    Как будет выглядеть «объявленная» накануне станция «Горный институт»

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    «Метрострой Северной столицы» накануне запросил котировки у потенциальных подрядчиков на строительство вестибюля станции «Горный институт» и пешеходного перехода для нее. Построить его хотят к январю 2024 года, а саму станцию сдать в конце того же года. «Фонтанка» показывала, как строительство идет сейчас. Посмотрите, что хотят построить.

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    Параллельно между «Горным институтом» и «Спасской» строится под землей «Театральная». Она до 2026 года будет работать на прогон — поезда будут проезжать ее без остановки. Лишь через 2 года после запуска всего участка, по планам Смольного, она тоже обзаведется выходом и вестибюлем, даже не одним. Для первого место концептуально определено — угол Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов, там, где сейчас дома быта. По поводу второго советовались с горожанами — они проголосовали за размещение на Театральной площади. Ранее против такого варианта высказался художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.

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    Дальше оранжевую линию хотят вести на северо-запад — в планах на 2030 год открытие участка «Горный институт» — «Гавань» — «Морской фасад».

    На юге города одновременно идет строительство «Юго-Западной» («Казаковской») и «Путиловской» (пересадочная с «Кировским заводом»). С этого участка начнется Красносельско-Калининская (или коричневая) линия.

    Подробнее о том, каковы ближайшие планы города на строительство метро и какие он видит проблемы — читайте в материалах «Фонтанки».

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