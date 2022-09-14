Вестибюль для станции «Горный институт» в Петербурге хотят построить к началу 2024 года

«Метрострой Северной столицы» ищет подрядчика для строительства вестибюля и пешеходного перехода станции метро «Горный институт». Уложиться хотят к началу 2024 года.
Документация опубликована накануне. Стартовая цена, заявленная в запросе котировок, — 527 млн рублей. Заявленный срок окончания работ — к 7 января 2024 года.
«Фонтанка» подробно рассказывала и показывала, как идет строительство станции «Горный институт» на Лахтинско-Правобережной линии. Сейчас в главном станционном тоннеле идет сооружение внутренних конструкций, наклонный ход готовят к установке эскалаторов. Вестибюль появится на углу Большого проспекта В.О. и Косой линии.
Сама станция должна быть достроена в конце 2024 года, в Смольном рассчитывают ускорить процесс. Между «Горным институтом» и «Спасской» располагается станция «Театральная», она первые годы после открытия участка будет действовать на прогон — то есть на ней не будет выхода и входа, поезда будут проезжать ее без остановки. Следующей за «Горным институтом» станцией должна стать «Гавань», а за ней — «Морской фасад».