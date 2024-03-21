    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 3

    3 м/с, ю-з

    764мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd92.69eur100.61

    До станции метро «Театральная» дошел первый поезд. Радоваться рано

    8619
    15 комментариев

    Хозяйственный поезд 21 марта прибыл на строящуюся станцию метро «Театральная». Она еще не достроена, и в ближайшие 4 года выхода не просматривается.

    Как сообщил «Метрострой Северной столицы», поезд состоит из двух мотовозов и двух платформ. «Он преодолел отрезок пути от «Спасской» до «Театральной» и доставил необходимое метростроителям оборудование», — говорится в сообщении.


    Напомним, «Театральная» является промежуточной станцией на участке оранжевой линии от «Спасской» до «Горного института», который должны достроить уже осенью. Однако и после его запуска поезда останавливаться на «Театральной» не будут — до тех пор, пока не будет построен выход с нее на поверхность. Первый вестибюль ожидают в 2028 году, он появится на месте дома быта на Лермонтовском. Место для второго выхода выбирали голосованием, остановились на участке напротив дома № 23 по улице Декабристов, сейчас там автозаправочная станция.


    Как будет выглядеть станция метро «Театральная» — можно посмотреть здесь.

    Параллельно с новым участком оранжевой линии достраивается первый отрезок коричневой «Казаковская» — «Путиловская». Какими будут эти станции — читайте и смотрите в материале «Фонтанки».

    По теме

    ЛАЙК5
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 14

    Гость21 Мар 2024 в 15:56
    Позорище
    +0−0
    Гость21 Мар 2024 в 15:33
    Кто радуется? Назовите
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close