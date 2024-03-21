До станции метро «Театральная» дошел первый поезд. Радоваться рано

Хозяйственный поезд 21 марта прибыл на строящуюся станцию метро «Театральная». Она еще не достроена, и в ближайшие
Как сообщил «Метрострой Северной столицы», поезд состоит из двух мотовозов и двух платформ. «Он преодолел отрезок пути от «Спасской» до «Театральной» и доставил необходимое метростроителям оборудование», — говорится в сообщении.
Напомним, «Театральная» является промежуточной станцией на участке оранжевой линии от «Спасской» до «Горного института», который должны достроить уже осенью. Однако и после его запуска поезда останавливаться на «Театральной» не будут — до тех пор, пока не будет построен выход с нее на поверхность. Первый вестибюль ожидают в 2028 году, он появится на месте дома быта на Лермонтовском. Место для второго выхода выбирали голосованием, остановились на участке напротив дома
Как будет выглядеть станция метро «Театральная» — можно посмотреть здесь.
Параллельно с новым участком оранжевой линии достраивается первый отрезок коричневой «Казаковская» — «Путиловская». Какими будут эти станции — читайте и смотрите в материале «Фонтанки».