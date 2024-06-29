Стало известно, откроется ли в июне станция метро «Чернышевская»

Готова, но не откроется. Примерно так можно интерпретировать комментарии строителей насчет запуска станции «Чернышевская» до конца второго квартала 2024 года. «Выполнение работ по реконструкции вестибюля станции «Чернышевская» завершено. Ведутся комплексные испытания всех систем безопасности станции и пусконаладочные работы», — сообщили «Фонтанке» в «Метрострое Северной столицы» 29 июня. На баннере у закрытой на реконструкцию станции «Чернышевская» была дата 30 апреля 2024 года, однако в мае МССС сообщил , что актуальный срок сдачи — до конца II квартала, который истекает 30 июня. Связывали это с корректировкой проекта.



В метрополитене вопросы переадресовали в строительный блок (напомним, комстрой и вице-губернатор Николай Линченко теперь курируют метростроение) и комитет по транспорту. В комтрансе лишь сообщили, что об открытии станции сообщат заблаговременно. Сейчас такой информации нет, «Чернышевская» в июне не заработает.



Станция метро ушла на реконструкцию в октябре 2022 года, городские власти реорганизовали движение наземного общественного транспорта, чтобы перенаправить пассажиропоток на другие станции. С тех пор успели начаться и закончиться ремонты на «Ладожской» и «Пионерской».



С 1 июня закрыты «Удельная и «Фрунзенская» (на полную реконструкцию). При этом демонтаж последней пока не начали, так как поступило заявление о признании ее объектом культурного наследия.



«Парк Победы» и «Электросила» тоже уйдут на реконструкцию в ближайшие годы. Подробнее о планах города на строительство и реконструкцию метро, а также о решении других транспортных проблем читайте здесь.

