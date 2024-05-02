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    Корректировка проекта и новые материалы. В Смольном объяснили сроки открытия «Чернышевской»

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    Комитет по строительству объяснил актуальные сроки открытия станции «Чернышевская» корректировкой проекта. Ранее реконструкцию собирались закончить к маю.

    «В связи с корректировкой проекта реконструкции, связанной с использованием более технологичных и современных материалов, а также новых систем эскалаторного оборудования, текущий актуальный срок сдачи объекта в эксплуатацию — 2 квартал 2024», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе 2 мая.

    В комстрое добавили, что сейчас на станции завершены основные строительно-монтажные работы, производится монтаж декоративных и архитектурных элементов, демонтаж строительных лесов. «Полностью завершен монтаж всего необходимого эскалаторного оборудования, метростроители приступили к пусконаладочным работам. Специалисты АО «Метрострой Северной Столицы» заменили деревянную кровлю на металлическую, проложили шесть тысяч погонных метров инженерных сетей. Также ведется отладка инженерных систем и подключение комплекса станции ко всем необходимым сетям и коммуникациям», — говорят там.

    Напомним, ранее в Смольном заявляли, что станцию «Чернышевская» откроют после реконструкции к маю 2024 года, те же даты значатся на информационном щите. Однако станция все еще закрыта, работы обещают закончить до конца первого полугодия.

    В 2024 году комстрой принял на себя роль куратора метростроения в Петербурге от комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Именно КРТИ в 2022 году заключал контракт на реконструкцию «Чернышевской», сейчас заказчиком является комитет по строительству.

    «Чернышевская» ушла на реконструкцию в октябре 2022 года, городские власти реорганизовали движение наземного общественного транспорта. чтобы перенаправить пассажиропоток на другие станции. С тех пор успели начаться и закончиться ремонты на «Ладожской» и »Пионерской».

    В ближайшее время планируется закрытие «Удельной»; кроме того, уже получено разрешение на полную реконструкцию «Фрунзенской» с организацией там единого диспетчерского центра метрополитена. «Парк Победы» и «Электросила» тоже уйдут на реконструкцию в ближайшие годы. Подробнее о планах города на строительство и реконструкцию метро, а также о решении других транспортных проблем читайте здесь.

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