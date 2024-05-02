Корректировка проекта и новые материалы. В Смольном объяснили сроки открытия «Чернышевской»

Комитет по строительству объяснил актуальные сроки открытия станции «Чернышевская» корректировкой проекта. Ранее реконструкцию собирались закончить к маю.



«В связи с корректировкой проекта реконструкции, связанной с использованием более технологичных и современных материалов, а также новых систем эскалаторного оборудования, текущий актуальный срок сдачи объекта в эксплуатацию — 2 квартал 2024», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе 2 мая.

В комстрое добавили, что сейчас на станции завершены основные строительно-монтажные работы, производится монтаж декоративных и архитектурных элементов, демонтаж строительных лесов. «Полностью завершен монтаж всего необходимого эскалаторного оборудования, метростроители приступили к пусконаладочным работам. Специалисты АО «Метрострой Северной Столицы» заменили деревянную кровлю на металлическую, проложили шесть тысяч погонных метров инженерных сетей. Также ведется отладка инженерных систем и подключение комплекса станции ко всем необходимым сетям и коммуникациям», — говорят там.



Напомним, ранее в Смольном заявляли, что станцию «Чернышевская» откроют после реконструкции к маю 2024 года, те же даты значатся на информационном щите. Однако станция все еще закрыта, работы обещают закончить до конца первого полугодия.

