«Мы не рассчитывали закрывать станции». Глава петербургского метро — об утренних приключениях оранжевой линии

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«Фонтанка» дозвонилась до главы ГУП «Петербургский метрополитен» Евгения Козина, чтобы расспросить о ситуации на оранжевой линии, которую временно лишили сразу двух пересадочных станций. И получила детальную картинку изнутри — кто, как и почему принимает решение закрывать двери.



читатель «Фонтанки»

Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Почему так случилось, не секрет: новый участок метро «Спасская» — «Горный институт», который хотят сдать осенью, подключают к действующей сети. В связи с этим Смольный заранее сообщал, что 16 августа будут закрыты две пересадочные станции оранжевой линии — «Достоевская» и «Спасская». Так что все ее пассажиры, которым надо на другую линию, в итоге вышли на «Площади Александра Невского — 2 ».





На выходных «Достоевская» будет открыта, а с понедельника откроется и «Спасская», так что, кажется, основной удар уже позади. Тем не менее «Фонтанка» поговорила с начальником Петербургского метрополитена Евгением Козиным и задала ему главный в таких случаях вопрос от пассажиров: а можно ли было этого избежать?

Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Во-первых, хочу принести извинения нашим пассажирам, которые оказались в такой ситуации, когда на участке четвертой линии, к сожалению, они не смогли доехать до своего конечного пункта. Это связано с производством строительно-монтажных работ по подключению строящегося участка от станции «Спасская» до станции «Горный институт». В течение недели Петербургский метрополитен через средства массовой информации, через телеграм-каналы, через свой сайт, на станциях информировал граждан об ограничениях, которые будут введены с пятницы и будут действовать до воскресенья включительно.





— Без них обойтись было нельзя?



— Опыт подключения строящихся участков линий, выполнения строительно-монтажных работ показывает, что без введения в той или иной степени ограничений, к сожалению, не получается корректным образом настроить системы централизации, блокировки, я уже не говорю о путевом хозяйстве, о стрелках и так далее.



Мы прорабатывали различные сценарии и возможности минимизировать последствия для наших граждан, для уважаемых пассажиров. Из чего мы исходили: с 31 по 36 неделю до 1 сентября в каждом году — так называемая низкая летняя полка по пассажирским перевозкам. То есть август — это тот период, когда в метрополитене наименьшие перевозки. Начиная с 1 сентября, когда дети идут в школу, перевозки в метрополитене возрастают. И нам представлялось, что выполнить эти работы возможно в самый низкий сезон.



— Производить такие работы по ночам, как часто делают в метро, нельзя?



— Нет, этот объем на «Спасской» уложить в ночное окно невозможно. Что это за работы? На «Спасской» до сегодняшнего дня находилось в работе шесть стрелочных переводов, и наша задача из этих шести стрелочных переводов установить три. Помимо этого, должны быть изменены типовые маршруты, по которым система централизации и блокировки задает возможность автоматического управления движением поездов.



Чтобы оттестировать возможность движения по маршрутам с оборотом по станции «Спасская» по новой схеме, требуется большее время, потому что помимо работы в релейных, в аппаратных, где проверяются схемы и маршруты, отрабатываются корректно, с учетом всех условий безопасности движения поездов, — необходимо выполнить монтаж так называемых устройств на поле, то есть в тоннеле, и подключение к соответствующим сигнальным кабелям. Помимо этого, нужно отдать кабели и сигналы управления на стрелочные приводы. В настоящее время, как я уже сказал, там одно количество стрелок, мы переходим на три стрелки. Перекладка, увязка устройств напольных не может быть сделана исключительно в ночное окно.



— И на все это нужно трое суток?



— Для этого резервируется три дня. Строительно-монтажные работы по подаче «Метростроя Северной столицы» быстрее провести невозможно. Они представили в метрополитен детальный график: работы по путевому хозяйству, работы по системам централизации, сигнализации и блокировки, работы по переключению систем электропитания. Потому что системы электропитания в новой конфигурации тоже изменяются.



Все обстоятельства мы учитывали и моделировали сценарий транспортной работы. Если вы обратили внимание, логистика 16 августа отличается от той, что мы установили на завтра и послезавтра. Отличается ключевым звеном — станцией «Достоевская».



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— А зачем ее закрыли на сегодня, выведя из уравнения еще одну пересадочную станцию на четвертой линии? Чтобы не переполнилась первая через «Владимирскую»?



— Нет, объясняю. Если бы «Достоевская» была сегодня открыта, на станции «Площадь Александра Невского — 2 » платформа была бы заполнена пассажирами, которые ожидают поезда до нее. Дело в том, что с «Достоевской» оборот поездов осуществляется по станции «Садовая», которая на пятой линии. И там бы пришлось оборачивать составы по графику четвертой линии, вместе с полностью задействованной пятой — это физически невозможно. Поэтому «Достоевскую» и закрыли — обеспечить приемлемый интервал движения по направлению к ней невозможно, а допускать скопления пассажиров на «Площади Александра Невского — 2 », которые ждут каждый шестой-седьмой поезд, чтобы уехать, нельзя.



При этом на «Достоевской» есть стрелочные переводы по обоим путям, которые направляют движение на «Спасскую». Но в рамках установки защитных участков эта прямая линия тоже ограждается, невозможно проехать уже на станцию «Спасская».



С учетом этих особенностей был выбран сценарий с минимизацией тех рисков, которые могли бы возникнуть, если бы мы станцию «Достоевская» включили. Завтра, в выходные дни пассажиропоток существенно ниже, поэтому мы, в соответствии с расчетами, установили возможность движения составов по четвертой линии с посадкой и высадкой как на станции «Лиговский проспект», так и на станции «Достоевская».



— То есть сегодня, условно говоря, весь пересадочный пассажиропоток с оранжевой линии принимала на себя третья, а начиная с субботы ей поможет еще и первая.



— Совершенно верно. И прогнозируем, что пассажиропоток на пересадке между «Достоевской» и «Владимирской» не будет таким существенным, как в рабочие дни.



Хочу еще кое-что отметить. На станции «Площадь Александра Невского — 1 » организовано вещание. Мы зафиксировали, что пассажиры, которые пользуются традиционно этой пересадкой, стояли в сторону «Маяковской» около шестого и пятого вагонов (для последующей пересадки. — Прим. ред.) Мы оповещали людей, что нужно проходить вперед в первый, второй, третий вагоны по платформе, они свободны, там можно быстрее войти, выйти и осуществить этот оборот.



Кроме того, через каждые 4−5 составов мы оборачивали по «Ломоносовской» поезд, чтобы на «Площадь Александра Невского — 1 » прибывал пустой шестивагонный состав и мы эти скопившиеся «груши» так называемые около станционных автоматических дверей быстрее улавливали.



— И все же станции пришлось закрывать. Объясните логику?



— Когда большое скопление пассажиров около пятого-шестого вагонов, люди, прибывающие на станцию «Площадь Александра Невского — 1 », пробивают себе маршрут на переход, поднимаясь по ступенькам, поворачивая направо и дальше к эскалаторам идут. В какой-то момент получилось так, что они сузили пространство для прохода с эскалаторов, работавших на подъем со станции «Площадь Александра Невского — 2 ». И таким образом (впереди идущие пассажиры остановились, а эскалаторы-то работают) произошло закупоривание этого узкого места.

Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





Чтобы не допустить окончательного коллапса, к сожалению, пришлось нам две станции, «Ладожская» и «Проспект Большевиков», закрыть — просто чтобы на «Площади Александра Невского — 2 » была возможность по времени уйти пассажирам, которые скопились в самом переходе. И мы дополнительно организовали в режиме одностороннего движения пересадку между станциями «Площадь Александра Невского — 2 » и «Площадь Александра Невского — 1 ». Все три эскалатора работали на подъем и к переходу в сторону «Площади Александра Невского — 1» . В обратном направлении пересадка выполнялась в течение практически 50 минут только через улицу.



— А каков регламент в таких случаях? Кто принимает решение — мол, будем не ограничивать, а целиком закрывать — и чем руководствуется?



— Мы готовились к различным ситуациям. Регламент подразумевает, что по фактическому пассажиропотоку принимает решение ответственный работник на станции. Мы понимали, что это не рядовой случай, поэтому я выходил в ночь до начала выполнения этих работ непосредственно на станции «Спасская». С момента открытия метрополитена мой первый заместитель находился на диспетчерских кругах на станции «Технологический институт», совместно с диспетчерами четвертой, третьей линии по камерам видеонаблюдения из ситуационного центра наблюдали за движением пассажиров. При этом принимали доклады от дежурных по станции, и по фактическому пассажиропотоку решение о закрытии принималось руководством.



— Я ошибусь, если скажу, что закрытие станций было запрограммировано, пусть вы и выбирали наиболее благоприятный вариант?



— Мы не рассчитывали закрывать станции, могу ответственно заявить. Изначально в сценарии не было предусмотрено одностороннего движения между станциями «Площадь Александра Невского — 2 » и «Площадь Александра Невского — 1 ». Если бы мы его предусматривали, то, я думаю, закрытия станций мы могли избежать. Мы регулировали пассажиропоток указаниями дежурного по станции, но, к сожалению, в итоге, чтобы разгрузить узел, платформу «Площадь Александра Невского — 2 », пришлось прикрывать на 7−8 минут «Ладожскую» и «Проспект Большевиков».



— Я правильно понимаю, что сегодня в вечерний час пик вы такого не ожидаете?



— Не ожидаем. Иное направление движения, в основном потом с третьей линии пойдет на четвертую, а не наоборот. Дополнительно усилим дежурный персонал, чтобы вещание организовывали. И рассчитываем, что такого большого скопления людей не будет, а точнее, мы справимся с ним, организовав несколько иные условия для движения. Не будет ключевого момента — ограничений в виде людей, которые стояли у пятого и шестого вагонов на платформе третьей линии.



Беседовал Николай Кудин, «Фонтанка.ру»