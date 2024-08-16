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    Движение от «Улицы Дыбенко» до «Площади Александра Невского-1» остановлено

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    Движение поездов на четвертой линии от станции «Улица Дыбенко» до станции «Площадь Александра Невского-1» остановлено, сообщает пресс-служба метро Петербурга.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Переход с третьей на четвёртую линии временно осуществляется с выходом на поверхность.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе метрополитена, причиной стало скопление людей на «Площади Александр Невского», они не успевают переходить с одной станции на другую.

    Напомним, сегодня закрыты «Спасская» и «Достоевская», поезда ходили только до «Лиговского проспекта», и на «Площади Александра Невского» повышенный пассажиропоток — читатели «Фонтанки» присылают фотографии и видео толп на станции.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»

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