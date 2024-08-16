    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, ю-з

    761мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.8eur98.32

    «Площадь Александра Невского» перегружена из-за закрытия «Спасской» и «Достоевской»

    13646
    17 комментариев
    ПоделитьсяПоделиться

    Строительные работы с 16 по 18 августа изменили график работы двух станций петербургского метрополитена. Сегодня закрыты «Спасская» и «Достоевская», и станция «Площадь Александра Невского» испытывает повышенную нагрузку.

    читательница «Фонтанки»

    Читатели «Фонтанки» делятся фотографиями забитых вестибюлей и переходов на «Площади Александра Невского».

    ПоделитьсяПоделиться

    Повышенный пассажиропоток связан с закрытием двух станций, подтвердили «Фонтанке» в пресс-службе метрополитена. «Площадь Александра Невского» осталась единственной пересадочной станцией на всю линию, и люди едут через нее.

    Напомним, «Спасская» закрыта на три дня, «Достоевская» — на один. Поезда на четвертой линии метро следуют только до «Лиговского проспекта». Пассажирам рекомендуют пользоваться станциями «Владимирская», «Сенная площадь» и «Садовая» и пересадочным узлом на станции «Площадь Александра Невского».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МетроМетро Петербурга
    ЛАЙК1
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ16
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 17

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close