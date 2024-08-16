«Площадь Александра Невского» перегружена из-за закрытия «Спасской» и «Достоевской»

Строительные работы с 16 по 18 августа изменили график работы двух станций петербургского метрополитена. Сегодня закрыты «Спасская» и «Достоевская», и станция «Площадь Александра Невского» испытывает повышенную нагрузку.
читательница «Фонтанки»
Читатели «Фонтанки» делятся фотографиями забитых вестибюлей и переходов на «Площади Александра Невского».
Повышенный пассажиропоток связан с закрытием двух станций, подтвердили «Фонтанке» в пресс-службе метрополитена. «Площадь Александра Невского» осталась единственной пересадочной станцией на всю линию, и люди едут через нее.
Напомним, «Спасская» закрыта на три дня, «Достоевская» — на один. Поезда на четвертой линии метро следуют только до «Лиговского проспекта». Пассажирам рекомендуют пользоваться станциями «Владимирская», «Сенная площадь» и «Садовая» и пересадочным узлом на станции «Площадь Александра Невского».