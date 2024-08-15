Станцию метро «Спасская» закрывают на три дня, «Достоевскую» — на один

Строительные работы с 16 по 18 августа изменят график работы двух станций петербургского метрополитена. Часть «оранжевой» ветки будет недоступна.
В пятницу, 16 августа, будут закрыты станции «Спасская» и «Достоевская», а поезда на четвертой линии метро будут следовать только до «Лиговского проспекта». Пассажирам рекомендуют пользоваться станциями «Владимирская», «Сенная площадь» и «Садовая» и пересадочным узлом на станции «Площадь Александра Невского».
А 17 и 18 августа будет закрыта только «Спасская». Поезда от «Улицы Дыбенко» будут следовать до станции «Достоевская», а далее — на «Садовую». Соответственно, от «Садовой» можно будет уехать как до станции «Шушары» пятой линии, так и на «оранжевую» ветку до «Улицы Дыбенко».
Изменения связаны со строительно-монтажными работами на участке от «Спасской» до строящейся станции «Горный институт». Ее планируют сдать осенью. «Фонтанка» показывала, как в июле там строили выходы.