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    Станцию метро «Спасская» закрывают на три дня, «Достоевскую» — на один

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    2 комментария
    Фото: Метро Петербурга
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    Строительные работы с 16 по 18 августа изменят график работы двух станций петербургского метрополитена. Часть «оранжевой» ветки будет недоступна.

    В пятницу, 16 августа, будут закрыты станции «Спасская» и «Достоевская», а поезда на четвертой линии метро будут следовать только до «Лиговского проспекта». Пассажирам рекомендуют пользоваться станциями «Владимирская», «Сенная площадь» и «Садовая» и пересадочным узлом на станции «Площадь Александра Невского».

    Фото: Метро Петербурга
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    А 17 и 18 августа будет закрыта только «Спасская». Поезда от «Улицы Дыбенко» будут следовать до станции «Достоевская», а далее — на «Садовую». Соответственно, от «Садовой» можно будет уехать как до станции «Шушары» пятой линии, так и на «оранжевую» ветку до «Улицы Дыбенко».

    Фото: Метро Петербурга
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    Изменения связаны со строительно-монтажными работами на участке от «Спасской» до строящейся станции «Горный институт». Ее планируют сдать осенью. «Фонтанка» показывала, как в июле там строили выходы.

    Фото: Метро Петербурга
    Фото: Метро Петербурга
    Фото: Метро Петербурга

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